Sálvame ha abordado este viernes la detención del bailaor Rafael Amargo, acusado de tráfico de drogas. El programa ha hablado en plató con un amigo del artista, pero también ha podido conocer la opinión de su hermano Miguel.

En cuanto a la detención, Miguel ha declarado: "Nos deja un poco consternados porque no sabemos cómo va todo ni cómo ha sido". "Mis padres son los que van a sufrir esto porque son gente humilde, gente normal, pues no saben cómo reaccionar", ha contado para el programa de Telecinco.

Él también ha querido expresar cómo se siente: "Te preocupa sobre todo a nivel personal. No es mal tío ni mala persona, pero al final si tienes algún tipo de movida te afecta a ti y a la gente, porque es un artista". Además, ha asegurado que su entorno ha intentado llevarlo por el mejor camino: "De estas cosas no se sale si no es por uno mismo".

"Imagínate que tú tienes un hermano al que estás viendo y le dices lo que le ocurre y te lo niega. No podemos hacer más. Cuando alguien no quiere ver algo, da igual que se lo pongas delante: no lo va a reconocer", ha expresado Miguel.