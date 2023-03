Otro golpe a Putin: la OTAN ganará 1.300 kilómetros de frontera con Rusia gracias al ingreso de Finlandia

El sí definitivo del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, a la pretensión de Finlandia de ser miembro de pleno derecho de la OTAN despliega la alfombra roja al país nórdico, a falta de la ratificación a finales de marzo de Hungría, y con ello duplica la frontera de la Alianza Atlántica con Rusia al ganar más de 1.300 kilómetros en plena tensión bélica entre los dos frentes por la ofensiva rusa en Ucrania.

La entrada en la alianza militar requiere el consentimiento unánime de los 30 miembros. Pero además Turquía se encuentra entre los cinco países de la OTAN que hacen "la contribución más significativa" a las misiones y operaciones especiales y era el único que podía poner contra las cuerdas la ambición finlandesa.

Tras décadas de neutralidad autoimpuesta, Finlandia y Suecia pidieron el pasado 18 de mayo integrarse en la Alianza Atlántica, debido a la invasión de Rusia a Ucrania y precisamente porque consideraron que es la mejor manera de proteger su independencia.

Erdogan había manifestado en un inicio su oposición a esta ampliación de la OTAN por la zona nórdica, aunque se mostró siempre más contrario a la entrada de Suecia que de Finlandia, llegó a decir que no tenía "pensamientos favorables" sobre ambos países en el seno de la OTAN.

"Terrorismo" del Kurdistán

"Ninguno de estos países tiene una actitud clara y abierta hacia una organización terrorista. ¿Cómo podemos confiar en ellos?" dijo el presidente turco. Se refería, en concreto, a varias negativas de Suecia a las peticiones turcas de repatriación de personas que el país del Bósforo considera "terroristas" vinculados al PKK del Kurdistán, milicianos kurdos que han librado una insurgencia de 39 años en Turquía.

Diplomáticos suecos y finlandeses anunciaron entonces una visita a Turquía para discutir el tema. El líder turo les pidió no tomarse la molestia ."¿Van a venir aquí el lunes para tratar de convencernos? Discúlpennos, pero no es necesario", indicó.

En la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid en junio de 2022, Erdogan levantó el veto a la candidatura de ambos países después de conseguir una serie de compromisos en materia de seguridad, concretamente en la persecución de terrorismo. A pesar de esto, Turquía cree que Suecia no está haciendo lo suficiente como para ratificarlo.

"Le dije al primer ministro de Suecia que nos envíe a 120 terroristas. Como no nos los han dado, no podemos tener una postura positiva para ellos. En Finlandia, eso no pasa y, por eso, nuestra posición es positiva", dijo Erdogan.

Este viernes, en una visita del presidente finlandés, Sauli Niinisto, a Ankara y a las zonas afectadas por el terremoto de Turquía, Erdogan confirmaba el visto bueno a la entrada de Finlandia en la Alianza: "Turquía es uno de los mayores defensores de la política de puerta abierta de la OTAN. Hemos visto que Finlandia ha dado pasos sinceros para cumplir con las promesas recogidas en el memorándum tripartido de Madrid (firmado en julio pasado)", dijo el presidente turco.

El presidente de Finlandia, Sauli Niinistö, manifestó espera que su país pueda ingresar en la OTAN como miembro de pleno derecho el próximo mes de mayo.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha aceptado que la entrada de Helsinki y de Estocolmo no vayan en el mismo paquete. "Acojo con satisfacción la decisión adoptada hoy por Turquía de seguir adelante con la ratificación del ingreso de Finlandia en la OTAN. Esto reforzará la seguridad de Finlandia, reforzará la seguridad de Suecia y reforzará la seguridad de la OTAN", indicó en un comunicado.

Con el ingreso de Finlandia, la Alianza se consolida en el Báltico y el Ártico, suma un ejército bien dotado, con 61.000 efectivos y 176.000 personas movilizadas y una buena ciberdefensa, y duplica la extensión actual de la frontera terrestre con Rusia. Actualmente esta es de unos 1215 kilómetros con cinco miembros de la OTAN, a los que se sumarían los 1.300 de Finlandia.