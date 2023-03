Turquía da luz verde a la entrada de Finlandia en la OTAN

Después de meses de incertidumbre y de conversaciones, Turquía ha dado luz verde al ingreso de Finlandia en la OTAN. Lo ha anunciado este viernes el presidente otomano, Recep Tayyip Erdogan, que ha aclarado que también continuarán las negociaciones con Suecia para su adhesión la Alianza.

Las palabras de Erdogan han llegado durante una rueda de prensa conjunta con el presidente finlandés, Sauli Niinisto, que se encuentra de visita en la capital de Turquía, Ankara. Ambos se han reunido para abordar el futuro de la Alianza Atlántica, si bien ya estaba previsto que finalmente el líder del Ejecutivo otomano anunciara esta semana su intención de ratificar el protocolo.

"Empezaremos el proceso de trasladar al Parlamento el protocolo del acceso de Finlandia a la OTAN", ha comunicado Erdogan, que ha agregado que espera que el proceso pueda completarse antes de las elecciones fijadas para el próximo 14 de mayo. El líder turco gobierna en coalición con el partido nacionalista MHP y tienen mayoría en la Cámara única del país, por lo que el paso por el hemiciclo será un trámite fácil.

Erdogan ha afirmado que su país es "uno de los mayores defensores de la política de puerta abierta de la OTAN". "Hemos visto que Finlandia ha dado pasos sinceros para cumplir con las promesas recogidas en el memorándum tripartido de Madrid (firmado en julio pasado)", ha dicho.

Además, el presidente turco se ha referido también al respaldo del Gobierno de Niinisto a la entrada de los otomanos en la UE. "Nos importa el apoyo fuerte y continuado dado por Finlandia en relación con la adhesión de Turquía a la Unión Europea", ha manifestado Erdogan, que ha puntualizado que espera que la OTAN con este nuevo ingreso. "Jugará un papel activo para mantener la seguridad global y la estabilidad", ha aseverado, según informaciones de la agencia de noticias Anatolia.

Distinción del caso sueco

Sobre la necesidad de separar el proceso de ingreso de esta nación del sueco, ha recalcado que Estocolmo no atiende a las exigencias otomanas de extraditar a personas que Turquía considera vinculadas a organizaciones terroristas, especialmente del ámbito kurdo.

"No estamos en contra de Suecia, pero ha abierto los brazos a los terroristas, les ha abierto sus calles. Le dije al primer ministro que nos enviase a 120 terroristas. Como no nos los han dado, no podemos tener una postura positiva para ellos. En Finlandia, eso no pasa y, por eso, nuestra posición es positiva", ha criticado.

Y ha añadido: "Mientras sigamos viendo medidas negativas hacia Turquía en el marco de la lucha contra el terrorismo, estaremos dispuestos a tomar cualquier medida independientemente de sus consecuencias".

Votación en Hungría

Una vez superado el escollo turco para la adhesión de Finlandia a la OTAN, queda el húngaro, ya que otomanos y magiares eran los dos únicos que no habían avalado la incorporación. Tras varios aplazamientos, estos últimos votarán el 27 de mayo y, en este caso, Suecia también queda fuera de la decisión.

Con el visto bueno de los dos países, Finlandia tendrá vía libre para convertirse en el Estado número 31 de la Alianza Atlántica. Suecia, de momento, deberá esperar, después de que Erdogan haya cuestionado en reiteradas ocasiones su supuesta falta de compromiso para perseguir la actividad de grupos kurdos.