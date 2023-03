Para conocer más detalles de la detención del bailaor Rafael Amargo en Alicante, Sálvame ha llevado a su plató a Iván, conocido artísticamente como Chasquío, un amigo y compañero de profesión del detenido. El artista está acusado por tráfico de drogas y por cometer un delito contra la autoridad.

Y es que Amargo se resistió a la detención de forma agresiva, dando patadas, mordiscos y puñetazos a las autoridades. Según el artista invitado al programa, el acusado lleva una temporada envuelto en una vorágine de nerviosismo: "Es una pena, siendo un artista tan bueno como es, que últimamente esté con la cabeza ida".

"Últimamente, llegaba más tarde a los conciertos", ha detallado. Pese a que el artista continúa enfocando su vida al arte, no está pasando por su mejor momento. "Puntuar que él no llegó a actuar anoche, fue detenido antes de la actuación", ha corregido.

Chasquío ha hablado como amigo de Amargo en cuanto a la reacción del bailaor con la policía: "No lo defiendo, pero no me entra en la cabeza esa reacción. Me cuesta creerlo".