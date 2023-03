El nuevo hotel Hilton de Valencia ya tiene ubicación

Hilton ha anunciado este jueves la firma de un acuerdo de franquicia con Alta Hospitality SL para abrir Cuber House Valencia, Tapestry Collection by Hilton, en el barrio del Cabanyal, en Valencia.

El nuevo hotel, ubicado en el número 26 de la calle Mariano Cuber, contará con 84 habitaciones y está previsto que reciba a sus primeros clientes en 2024. Con próximas aperturas en la ciudad del Turia, así como en Madrid, San Sebastián y Cáceres, las marcas Tapestry Collection by Hilton y Curio Collection by Hilton representan más de la mitad de la cartera de proyectos de Hilton en España.

"Después de la reciente apertura de Tapestry Collection by Hilton en Barcelona, nos hace ilusión poder presentar esta marca hotelera de alta gama en València, una de las ciudades más grandes de España y un destino de gran atractivo turístico", señala en un comunicado el director general de desarrollo para España y Portugal de Hilton, Carlos Miró.

"Desde su lanzamiento europeo en España en 2021, Tapestry Collection by Hilton ha seguido expandiéndose por toda la región y hoy opera en cinco países europeos con una cartera de proyectos en desarrollo que duplicará en los próximos años el número de establecimientos que operen bajo esta insignia. Dentro del esfuerzo que estamos haciendo para identificar nuevos propietarios que nos permitan establecer las marcas de Hilton collection en ubicaciones españolas clave, tenemos previsto abrir Cuber House Valencia, Tapestry Collection by Hilton el próximo año", avanza.

Cuber House Valencia, Tapestry Collection by Hilton, contará con habitaciones "de gran atractivo y llenas de vida", y elementos de diseño que están inspirados en y celebran la regeneración del barrio valenciano de El Cabanyal.

Con un restaurante, un bar y un solárium con piscina, el hotel "permitirá a sus clientes relajarse además de sumergirse en las soleadas calles, playas y cultura local de la ciudad. Situado junto a la estación de metro y tranvía de Marítim-Serrería, el hotel permite acceder fácilmente a otras zonas de Valencia". Además, el establecimiento dispondrá de aparcamiento para 30 coches, muy práctico para los huéspedes que deseen visitar las afueras de la ciudad, destacan los impulsores del establecimiento.

Abrirá sus puertas en 2024

Por su parte, Óscar Moreno, socio de Alta Hospitality, ha declarado: "Estamos encantados de trabajar con Hilton para traer la marca única y vibrante Tapestry Collection by Hilton al atractivo barrio de El Cabanyal de Valencia. Se trata de un hotel con estilo situado cerca del puerto deportivo y de la playa de las Arenas. Tenemos muchas ganas de dar la bienvenida a nuestros primeros huéspedes en 2024".

También Ignacio Pérez, socio de Alta Hospitality, se ha referido al nuevo espacio: "Cuber House Valencia, Tapestry Collection by Hilton, es un concepto de hotel abierto y esperamos que se integre como parte de la rica vida cultural y social del barrio de El Cabanyal tanto para gente local como para viajeros".

Hilton tiene actualmente 18 hoteles abiertos en España bajo las marcas Canopy by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton, Tapestry Collection by Hilton, Hilton Garden Inn y Hampton by Hilton.