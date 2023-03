Cómo limpiar brochas de maquillaje para eliminar fácilmente todos los restos de producto

Las brochas de maquillaje son uno de los elementos clave en cualquier neceser, ya que cada una de ellas es específica para aplicar todo tipo de productos cosméticos, como la base, el corrector, los polvos compactos, el colorete... Todos ellos son productos que se aplican sobre la piel del rostro, por lo que la limpieza de cada una de ellas es fundamental.

Así, ante los diferentes productos que se pueden usar para limpiar o el desconocimiento ante las múltiples posibilidades de cómo hacerlo correctamente para no estropear las brochas y que se eliminen bien los restos de maquillaje, a continuación se muestran unos sencillos pasos y consejos para hacerlo correctamente.

Pasos para limpiar las brochas correctamente

En primer lugar, hay que saber que algunas de las brochas son más complicadas de limpiar que otras. Por ejemplo, las de mayor tamaño o las que se usan para aplicar productos líquidos, como la base, son más difíciles de limpiar. Por el contrario, aquellas brochas que se usan solo para polvos claros y poco compactos, como los translúcidos, son mucho más sencillas.

Una de las primeras recomendaciones a la hora de limpiarlas es la de no utilizar aceite de oliva. Este remedio casero no es aconsejable porque puede dejar las brochas grasas si no se consigue eliminar bien el producto aplicado.

Por otro lado, si se dispone de unas brochas de fibra natural, lo mejor es comprar un producto específico para limpiar las brochas, ya que son mucho mas delicadas que las de pelo sintético. Así, se deben seguir los consejos del fabricante tanto para limpiarlas como para usarlas.

Teniendo esto en cuenta, la mejor solución para limpiar brochas de maquillaje es usar agua y jabón, así de simple. Es recomendable usar un jabón neutro, mucho más suaves y respetuosos con la piel, ya que no tienen aromas.

Cuando se disponga de brochas con muchos restos de producto acumulados, como suele pasar con la brocha de la base de maquillaje, se puede optar primero por usar aceite desmaquillante. Se puede aplicar sobre un disco de algodón, pasando suavemente la fibra de las brochas.

Una vez hecho este primer paso, basta con añadir en la mano un poco de jabón, mojar la brocha en agua y aplicar el producto sobre las fibras. Se debe frotar suavemente, haciendo que el jabón llegue a todos los pelos de la brocha. Después, se aclara con agua abundante y tibia, bajo el grifo de agua, eliminando bien los restos de producto y jabón.

Por último, si han quedado restos de producto, se puede repetir el proceso de nuevo para terminar de limpiar la brocha completamente, para después dejarlas secar al aire, sin usar secador u otras fuentes de calor. Cuando estén secas, las fibras volverán a tener la misma movilidad y suavidad que siempre.