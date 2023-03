Condenado a 26 años y medio de cárcel por dos violaciones y dos intentos en L'Hospitalet y Barcelona

La sección 10 de la Audiencia de Barcelona ha condenado a un hombre a 26 años y medio de prisión por dos violaciones e intentar dos más, además de dos delitos de amenazas contra cuatro víctimas en sus domicilios de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y otra en Barcelona.

La sentencia también le impone órdenes de alejamiento de las víctimas, a las que deberá indemnizar con un total de 149.235 euros.

El primer caso fue en L'Hospitalet de Llobregat el 5 de julio de 2021, poco después de medianoche: entró a un portal detrás de una chica de 20 años y cuando ella subía por las escaleras la agarró del cuello asfixiándola y la violó mientras la amenazaba "diciendo que tenía gente fuera y que la mataría, que no le importaba hacerlo que ya lo había hecho antes".

Después, le cogió el bolso e hizo una foto de su DNI y su tarjeta de crédito y "la amenazó diciendo que, si hablaba, sabía quiénera y dónde vivía y que mataría a su familia y a ella".

El 9 de julio del mismo año, también alrededor de medianoche y en L'Hospitalet de Llobregat, entró a un portal siguiendo a una chica de 27 años y, ante la puerta del ascensor, la agarró por el cuello asfixiándola y le dijo: "Vas a colaborar si no te mato ahorita mismo".

La chica le dijo que estaba embarazada, ante lo que la soltó y, cuando ella ya estaba dentro del ascensor, el hombre le ordenó que picara el número de su piso y se fuera a casa.

El 28 de agosto de 2021, sobre las 1.05 horas, entró al portal de una chica de 19 años en L'Hospitalet de Llobregat siguiéndola y mientras subía por las escaleras la agarró por el cuello de manera que quedó atrapada entre él y las escaleras, tapándole la boca y la nariz para que no gritara, y le dijo: "Cállate o te mato, hago lo que tengo que hacer y me voy. Grita si quieres, pero yo te mato".

La mujer consiguió huir hacia la calle y pidió auxilio, y el hombre dejó el móvil que le había quitado en un lugar cercano.

"Te voy a violar"

El 11 de septiembre de 2021, sobre las 1.35 horas, siguió a una chica de 18 años hasta la puerta del ascensor de su casa de L'Hospitalet de Llobregat: ella insistió en que el hombre subiera primero pero se negó, ante lo que la chica optó por subir por las escaleras.

Entonces, la empujó tirándola al suelo, la agarró del cuello asfixiándola y en el rellano se echó encima de ella y le dijo: "Cállate, cállate, si te calles te voy a dejar ir, te voy a violar y te voy a dejar ir si te callas".

Cuando la chica intentó deshacerse de él, el hombre le dio puñetazos en la cabeza y en la cara, y tratando de que la dejara ir le dijo que tenía VIH.

Entonces el hombre se levantó y ella y ella huyó corriendo por las escaleras hasta su casa.

Al día siguiente, el 12 de septiembre de 2021, sobre las 23.45 horas, entró al portal de una menor de 17 años en Barcelona, la siguió hasta el inicio de las escaleras, la agarró del cuello tapándole la nariz y la boca, y le dijo: "Tranquilízate, no digas nada, no grites, te juro que te mato aquí mismo, ¿sabes lo que quiero, no?".

Bajo esta amenaza, la violó y después le ordenó que no llamara a la policía amenazando de matarla si lo hacía.