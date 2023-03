¿Girará hacia Asia la política exterior de Biden?

Donald Trump dijo que si llegase al poder, acabaría con el conflicto entre Rusia y Ucrania en tan solo un día. Las sonadas palabras del expresidente estadounidense muestran una visión exagerada de su capacidad para mandar, y para forzar a países como Ucrania a hacer su voluntad.

Su visión personalista de la política exterior es tal, que cree que con sólo sentarse a hablar con Putin conseguiría un acuerdo sobre Ucrania. Ahora bien, los hechos demuestran lo contrario, pues Trump no fue capaz de conseguir algo así ni siquiera en Corea del Norte.

Pero de cara a la galería suena bien, y ahora que se ha posicionado claramente como candidato a la Casa Blanca, está intentando mostrar su capacidad de mando ante lo que él llama la débil diplomacia del presidente Joe Biden. Esta forma de proceder no hace más que dañar la imagen de la actual administración estadounidense, que sigue apoyando a Kiev.

Las palabras de Trump fueron pronunciadas en una conferencia de republicanos para conseguir el apoyo de las bases del partido y de donantes que sufraguen su campaña electoral. Por ello, está claro una vez más que Trump habla para su público, aunque hable de política exterior.

En contraste, tenemos ahora mismo una política exterior más coherente y fructífera de la mano de Joe Biden. La reciente reunión de Biden con el canciller alemán Olaf Scholz demuestra que estos dos líderes pueden entenderse, como ha sido el caso con el envío de tanques a Ucrania, y ahora en su reunión de coordinación sobre las posibles implicaciones de un apoyo logístico de China a Rusia en la guerra de Ucrania. A Scholz se le ha criticado por ser bastante cauteloso, pero él lidera un público alemán y un partido no del todo favorable a EE UU.

Por otra parte, el nuevo ministro de Exteriores chino, Qin Gang, se mostró muy combativo en su reciente comparecencia ante los medios de comunicación, expresando su convencimiento de que China está siendo amenazada por Occidente. Esto, desafortunadamente, parece encajar a la perfección con la actitud rusa y apunta a que el enfrentamiento con Occidente irá a más. Refleja la postura del líder chino, Xi Jinping, que ve una amenaza norteamericana a la expansión china.

El 50% de los estadounidenses dicen que la mayor amenaza actual viene de China (Americans Continue to View China as the U.S.'s Greatest Enemy, gallup.com). Ahora bien, son sobre todo los republicanos los que recelan de China. Tres cuartas partes de los encuestados de ese partido ven a China como una amenaza, lo cual nos puede dar una indicación de por dónde irá la política de EE UU si un republicano ganase las elecciones presidenciales de 2024.

Por otra parte, casi la mitad de los votantes republicanos piensan que EE UU está haciendo demasiado por ayudar a Ucrania (9 Charts on the Russia-Ukraine War, gallup.com). Con lo cual podemos concluir que la política de EE UU pronto se inclinará más hacia Asia.

¿Estados Unidos intervendría en un conflicto entre Taiwán y China? La postura de EE UU en este tema es de mantener el statu quo, es decir, que Taiwán siga como está, libre del dominio que le quiere imponer Pekín; es lo que se llama ambigüedad estratégica, lo cual evita apoyar la independencia de Taiwán.

En los últimos meses este tema se ha vuelto muy delicado debido a las visitas de delegaciones estadounidenses a Taiwán para mostrar su solidaridad, y la próxima visita de la líder de Taiwán, Tsai Ing-wen, a Estados Unidos, donde se verá con el líder de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy.

La cuestión también radica en los intereses comerciales, pues de momento Estados Unidos depende de Taiwán para la producción de semiconductores y microchips. Lo que está claro es que tanto el Partido Republicano como el Demócrata ven a China como una amenaza, y el público estadounidense también lo ve así.