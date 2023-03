¿Día del Padre o Día de la Familia? La calle opina: "Veo fatal el cambio", "es un día más inclusivo", "toda la vida se ha celebrado"...

La polémica ha llegado a las calles por el Día del Padre, una celebración tradicional en los colegios españoles, pero que ya ha dejado de serlo en muchos de ellos, que ahora celebran en su lugar el Día de la Familia, el Día de la Persona Especial o directamente afrontan el 19 de marzo como un día lectivo cualquiera.

En 20minutos hemos salido a las calles del centro de Madrid para recoger la opinión de los ciudadanos sobre este debate abierto y las posiciones son muy diversas, pues las hay de todos los colores.

"A mí me parece bien, todo lo que sea más inclusivo, me parece muy bien", afirma Mar, profesora y madre de tres hijos, una opinión que comparte Ana Belén, también madre de dos niños: "Ahora mismo, el modelo de familia no es el mismo que había antes porque hay familias con dos padres, dos madres... está bien que se haya cambiado".

¿Te parece bien que el Día de Padre no se celebre o se renombre en las escuelas públicas? Sí, así no se sentirían excluidos los niños sin figura paternal. No, el "Día del Padre" debe celebrarse en todo caso. No lo tengo claro

También muchos papás aprueban el cambio, como es el caso de Andrés, padre de dos niñas: "Las familias ya no están formadas exclusivamente por un padre y una madre, hay familias monoparentales, con dos mujeres, dos hombres... lo veo bien".

"Me parece normal, es la evolución que va teniendo la sociedad. Yo soy padre de dos hijos en una familia heterosexual y lo veo normal. Como padre, no me molesta para nada", señala Ángel.

Las familias ya no están formadas exclusivamente por un padre y una madre, veo bien el cambio"

Frente a esas consideraciones favorables a la adaptación del Día del Padre para incluir también otros modelos de familia, se encuentran aquellos que abogan por mantener la tradición y seguir homenajeando a los padres cada 19 de marzo, igual que a las madres cada primer domingo de mayo.

Es lo que piensa, por ejemplo, Sonia, madre de dos hijas: "Creo que debe seguir la celebración del Día del Padre porque el Día de la Familia se puede celebrar en otra fecha, no se puede excluir a la familia tradicional".

"No me parece muy adecuado el cambio. Hay un Día de la Familia, que la integran los padres, las madres y los hijos, pero hay un Día de la Madre y hay un Día del Padre porque cada uno ejerce su rol y su papel. Es bueno que cada uno tenga su día y no se mezcle todo", indica José, padre de una niña de 13 años.

Hay un Día de la Madre y un Día del Padre, creo que es bueno que cada uno tenga su día y no se mezcle todo"

"Me parece una barbaridad, las tradiciones se están perdiendo y una de las que se está perdiendo es esta. Hay que respetar las opiniones diferentes que pueda haber, pero padre y madre siempre los ha habido y los tiene que haber", apunta José Ignacio.

Con ellos coincide Diana, madre de dos hijos: "Yo creo que ya nos estamos pasando con esto porque no pasa nada por celebrar el Día del Padre y el de la Madre. Siempre se han celebrado y no ha pasado nada, no ha supuesto ningún trauma para ningún niño".