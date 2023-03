Orestes y Rafa, concursantes de Pasapalabra, se han convertido, prácticamente, en miembros de todas las familias de España después de haberse 'colado' en los hogares cada tarde para entretener a los ciudadanos y conseguir que se distraigan de los problemas cotidianos.

Después de toda una semana asegurando que uno de los dos participantes se llevaría, por fin, el codiciado bote de más de dos millones de euros, el pasado jueves por la noche, Rafa se alzó como vencedor tras haber completado el rosco sin interrupciones y sin dar opción a que Orestes, su compañero, comenzase su ronda de preguntas.

Este viernes, Rafa Castaño ha visitado el plató de Espejo Público, donde los colaboradores no han parado de hacerle preguntas. El ganador ha destacado que está "abrumado", pese a saber lo que pasaba porque el programa estaba grabado: "Hasta que no lo ves... Yo estaba muy nervioso, paradójicamente. Lo estaba viendo en mi casa y estaba nervioso porque sabía que llegaba el momento de hacer el rosco del tirón".

"En ese momento, lo primero que se me pasa por la cabeza es Orestes. Al final hemos sido dos concursantes que merecíamos el bote y el formato es el formato, es decir, se lo tiene que llevar uno. Aunque la primera reacción es de 'hostia, ¿qué acaba de pasar?', luego él viene hacia mí y lo único que pienso es en decirle que lo siento y que le llegará su momento. Me sentía mal por él y contento por mí... La gente piensa que estaba en shock, y supongo que sí, pero quería controlar la emoción por respeto a Orestes. Tiene que ser un momento muy complicado para él, me parece el mejor concursante que ha pasado por Pasapalabra", ha recalcado Rafa Castaño.

Respecto a la duda con la palabra 'claustro', que fue la que más pensó Rafa durante el rosco, el concursante ha recalcado que tiene menos facilidad para las palabras sencillas que Orestes: "Las palabras difíciles, muchas veces, me las sé mejor porque las has estudiado y las has mecanizado, las has incrustado en tu cabeza. Al final, no te puedes estudiar todas las palabras normales. En el caso de 'claustro' no es que fuera una palabra difícil, pero durante un momento pensé que 'claustro' era el patio... Además, hay que tener en cuenta los matices y luego pensé que iba a ser una palabra normal y no me tenía que complicar la vida".

Rafa, además, ha recordado a uno de sus profesores, señalando que le nació su pasión por la lectura y por aprender gracias a su manera de enseñar. En cuanto a las palabras de Orestes, donde aseguraba que la gente no debía "tener pena" por él, Rafa ha destacado: "Es un buenazo y se merece todo lo bueno. Me parece que era de justicia que los dos nos lo lleváramos". Además, el concursante ha señalado que no habló con su compañero el pasado jueves, pues quiere "dejarlo tranquilo".

Finalmente, acerca de cómo va a invertir el dinero del premio, Rafa ha recalcado que lo primero que hará será comprar una equipación del Real Betis Balompié para su sobrino: "Soy joven y si lo hago bien puede solucionarme la vida. Sobre todo, no hay que volverse loco. No solo lo voy a invertir en cultura, porque tengo la oportunidad de resolver mi vida".