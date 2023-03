La ONCE puede negarse a pagarte un premio de un cupón en este caso

Los sorteos de la ONCE reparten millones de euros todas las semanas, y son muchas las personas que esperan para saber si son los afortunados o tendrán que seguir probando suerte.

Los afortunados que son premiados pueden acudir a recoger el premio, pero hay un supuesto específico, recogido por el reglamento y la legislación, por el cual la ONCE podría no pagar un premio a un ganador.

La base de datos que determina si alguien puede recibir el premio o no



Existe un registro creado de la Dirección General de Ordenación al Juego que determina si una persona no puede recoger su premio. El Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ) y es un listado que autoexcluye a todos aquellos que padecen ludopatía de poder ser beneficiarios de un premio de lotería. Es un mecanismo de autoprohibición, en el que quienes padecen ludopatía pueden inscribirse.

Este registro, en teoría, prohíbe a quienes padecen ludopatía de poder participar en actividades de juego de forma online. Además, cada Comunidad Autónoma recibe el registro y aplica su propia reglamentación específica para impedir el acceso a establecimientos de juego a quienes padezcan esta condición.

En el caso de los cupones, no se pide ninguna identificación para comprarlo, pero si para cobrarlo. Y si la persona titular del cupón aparece en la base de datos del RGIAJ, el premio quedará bloqueado.

La propia ONCE informa de ello en su página web, donde apela al juego responsable e informa de que los inscritos en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ) no pueden participar de los sorteos de la ONCE.

Una familia valenciana no pudo cobrar un premio

Hace unos días se conoció el caso de una familia valenciana que obtuvo 400.000 euros en un sorteo de la ONCE el pasado 1 de enero. El marido fue a recoger el premio, para lo que es obligatorio firmar la titularidad del cupón. Una vez lo hizo, al verificarse su nombre apareció en el registro, por lo que tenía prohibido cobrar el cupón.

Ahora, la familia emprenderá acciones legales para tratar de demostrar que el cupón fue adquirido por su mujer y así cobrar el importe.