Marina, de 'La isla de las tentaciones', sorprende con su cambio de 'look' radical: "Quiero dejarlo todo atrás"

Marina López ha sorprendido a todos sus seguidores de su canal de Mtmad con un cambio radical en su peinado. La joven, que se dio a conocer en la sexta edición de La isla de las tentaciones, se ha puesto en "en las mejores manos" para dejar atrás a "la Marina que todos conocíamos".

De este modo, la influencer, cámara en mano, ha puesto rumbo a la peluquería. En el camino, la madrileña ha confesado que, por primera vez, lleva "más de un año sin hacerse nada". Y es que, como ha contado: "Yo soy mucho de cambiar de pelo. Lo he tenido pelirrojo, rubio... Yo soy muy drástica, de cambiar de un color a otro en apenas un mes".

Otro detalle que también ha dado a conocer ha sido la inseguridad que siempre ha sufrido por sus labios. La novia de Álex sentía que tenía "los labios muy feos", y por ello lleva ácido hialurónico. Aunque, ha aclarado, ese es el único retoque estético al que se ha sometido.

Al llegar a la peluquería, la televisiva ha confiado por completo en el estilista. Tras explicarle su idea y los retoques anteriores para poder saber si era, o no, factible su cambio: "He cambiado mucho, pero los tintes los ha hecho en mi casa", le ha contado a Juan Benicio, su estilista, "Quiero ser una nueva Marina y dejarlo todo atrás".

Con el espejo tapado para no poder verse hasta el final, Benicio no solo ha hecho un corte media melena, sino que ha conseguido que la melena castaña de Marina pase a un rubio que llena de luz su pelo. Cuando finalmente ha podido verse, no cabía de la sorpresa: "Me encanta".

Tras salir de la peluquería, Laura Boado, también concursante de La isla, ha sido la primera que ha podido ver su nuevo estilo: "Tía, te queda genial. Estás guapísima. Te da luz a la cara". En definitiva, un cambio radical que ha favorecido mucho a la participante del reality. Marina pone fin así a su anterior etapa para poder seguir hacia delante.