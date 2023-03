Miquel Iceta celebra el Día del Cómic, arte sin el que la cultura perdería historias repletas de "diversidad, creatividad y calidad"

Un 17 de marzo de 1917 nació la revista TBO, y por eso este viernes se celebra el Día del Cómic, una fecha para presumir del buen estado del Noveno Arte y en la que algunos de sus principales artífices reflexionan para EFE qué hubiera sido de la cultura española si el cómic no hubiera existido.

Con cifras de venta récord -4.563 títulos diferentes en 2022, según el informe de Tebeosfera- el mundo del cómic celebra la primera edición de esta efeméride en la que EFE ha lanzado esta pregunta a algunos de los responsables de este sector que vive uno de sus mejores momentos en nuestro país.

Miquel Iceta, ministro de Cultura y Deporte, llegó a tener en su infancia "la colección completa de Tintín", es necesario recordar en el Día del Cómic y del Tebeo que la cultura sin este arte perdería al protagonista de historias repletas de "diversidad, creatividad y calidad".

Para María José Gálvez, Directora General del Libro y Fomento de la Lectura, una de las impulsoras del nacimiento de este día, el cómic es un "medio especial para contar historias con posibilidades infinitas; una forma de expresión única y, a la vez, universal". Un género que es "literatura y arte" y que de no haber existido habría hecho de la Cultura no llevara la "c" mayúscula y que fuera algo "más pobre, más limitado".

Laureano Domínguez, editor y socio de la editorial Astiberri, ha sido rotundo: "si el cómic no existiera el mundo sería mucho más pobre". Lo considera así porque el tebeo "combina la riqueza de las palabras y la riqueza de los dibujos" y porque los libros, "en todas sus formas", estimulan la "inteligencia y la imaginación", así que prescindir de una parte de ellos solo nos "empobrecería".

Jaume Bonfill, Director literario de Reservoir Books, ha acudido a las palabras del artista Art Spiegelman, según el cual "los cómics son la droga de acceso a la alfabetización", para dar respuesta a la pregunta. Sin embargo, y no por "contradecir al maestro", Bonfill cree "que es mayor la puerta que franquean: la de la cultura".

"Los cómics son un síntoma de civilización, y sin ellos seríamos sumamente más pobres y simples. Lo mejor de todo, además, es existen cómics para todo tipo de lectores y nunca es tarde para adentrarse en el noveno arte, que es un arte total", ha añadido.

Para Luis García Montero, director del Instituto Cervantes), la cultura sin el cómic "tendría una carencia" ya que no habríamos sabido "aprovechar el espacio de comunicación y creación que supone este arte a la hora de narrar historias y de buscar con el dibujo una forma impactante de comunicación".

Por su parte, a Óscar Valiente, director de Norma Editorial, le resulta "prácticamente imposible" imaginar un mundo sin cómics. "¡La humanidad los ha desarrollado a lo largo de toda su historia! -ha exclamado- Los hemos intuido, de diversas formas, en el arte rupestre, en las pirámides egipcias, en el arte gótico... La humanidad siempre ha sentido la pulsión de narrar una historia a través de imágenes secuenciales, arte que ha perfeccionado hasta convertirse en el ecosistema del cómic que conocemos hoy día".

Para Magius, Premio Nacional de Cómic 2021 por "Primavera para Madrid", contar una historia gráfica y secuencialmente "es un hecho incluso más antiguo que la propia literatura", así que "posiblemente sería el sector del libro en sí el que no existiría sin el cómic".

Ata Lassalle, editor de Autsaider Cómics, considera que, sin el cómic, sería "todo mucho más triste, pobre y aburrido", según Lassalle, quien ha afirmado que, además, las grandes historias, el aporte al lenguaje visual y la capacidad de leer en imágenes es en "gran parte gracias al cómic".

"El cómic es sin duda la parte más valiente y menos constreñida del sector editorial. Hay pocas disciplinas creativas que estén igual de vivas y que ofrezcan semejante nivel de innovación y originalidad. Rompiendo clichés y estereotipos", ha agregado.

Y Ferrán Delgado, de la Librería Universal de Barcelona especializada en cómic, defiende que, si no existieran los cómics, "no habrían existido obras maestras de la cultura popular y si el cómic no existiera la industria del libro se hubiera resentido".

El Noveno Arte es el culpable del nacimiento de "muchas de las mejores historias de los últimos 100 años de la literatura que han llegado a los lectores en forma de viñetas".