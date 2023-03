Tania Déniz y Albert Barranco, en crisis tras una fuerte discusión: "No me habla"

Tania Déniz ha desvelado en su canal de MTMAD que está pasando por una crisis con su pareja, Albert Barranco, a quien conoció durante su paso por Pesadilla en el paraíso y con quien empezó su historia de amor a principios de 2023.

Tras su paso por la granja, la que fuera concursante de La isla de las tentaciones aseguró que se iría a vivir a Barcelona con el extronista de MyHyV. Aunque al principio todo iba viento en popa, el último enfrentamiento de la pareja terminó provocando la salida de la finalista de Pesadilla en el paraíso de la ciudad.

"Tenía otra cosa planeada, iba a hacer algo super chulo con Albert: nos íbamos a tatuar juntos porque nos apetecía un montón, pero discutimos", empezó relatando en el vídeo de su canal.

Al parecer, el motivo por el que ella se enfadó con su novio era más que "una tontería". Sin embargo, la gota que colmó el vaso fue la chulería y el orgullo del que fuera participante de Supervivientes.

Según explicó, ambos tenían cita a las cinco de la tarde para tatuarse. Pero no todo salió según lo planeado, Albert tenía otros planes en mente. "Le entró el antojo de vender su moto y comprarse otra media hora antes del tatuaje. Y me lo dice a última hora", expresó la canaria en el vídeo, quien añadió: "Yo le dije que lo hiciera mañana y el caprichoso que le daba tiempo hoy".

"En vez de decir: 'oye pues no. La vendo mañana y hacemos esto hoy'. Que es la ilusión de tatuarnos, pero parece que sólo yo estaba ilusionada", destacó la joven, quien no daba crédito a las respuestas de su novio. "Con su chulería me dijo: 'Pues no grabes el MTDMAD'. A mí que se me pongan de chulo, pues me pongo yo más chula", relató.

La que fuera pareja de Samu Chávez en LIDLT aclaró que, tras la fuerte discusión, Albert finalmente cedió a postergar la cita. Así que los dos se fueron al estudio. Sin embargo, minutos antes de entrar al establecimiento, el extronista le confesó que tras realizarse el tatuaje irían a vender la moto.

La idea le sentó como un jarro de agua fría a Tania, quien aún seguía bastante enfadada. "Tío, no voy a tatuarme si estamos ahora mismo peleados", le dijo a su novio en ese momento, quien también se enojó por la actitud ella había tomado.

Aunque Tania aseguró que se siente muy feliz al lado de Albert, este enfrentamiento provocó que la exnovia de Samu decidiera poner tierra de por medio y marcharse de Barcelona por unos días. "No me habla ahora", desveló la joven, quien cree que este distanciamiento vendrá bien a su relación. Lo cierto es que Tania se traslada a Madrid por motivo de trabajo, aunque aseguró: "Nos va a venir bien, así nos relajamos".