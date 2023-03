La táctica del consumidor para comprar una tele o una nevera al precio más bajo: "​En las tiendas de barrio hay precios más accesibles"

Los consumidores españoles se han visto obligados en el último año a buscar fórmulas que le permitan minimizar las consecuencias negativas del alza de la inflación, que el año pasado llegó a situarse en el 10,8%, su nivel más alto desde 1984.

La subida generalizada de los precios ha provocado que cada vez que tenemos la necesidad de comprar un determinado producto o artículo comparemos su coste en diferentes superficies para poder obtener el mayor ahorro posible.

En este sentido, para los españoles cobra más importancia que nunca el precio en su decisión de compra, sobre todo en las adquisiciones realizadas por internet, donde ha desplazado al envío gratuito como factor diferencial a la hora de adquirir un producto, según los datos del estudio Radiografía de los Hábitos de Consumo E-Commerce 2023 en España, llevado a cabo por AliExpress en colaboración con Toluna Start.

De hecho, cada vez es más frecuente, por ejemplo, que el consumidor opte por marcas menos populares en detrimento de primeras firmas si con ello logra rebajar el coste de su compra. Así lo refleja la última encuesta realizada por idealo.es, que señala que hasta el 62% de los españoles compra en pequeños comercios o marcas menos conocidas porque esto supone un ahorro para el bolsillo.

"En las tiendas de barrios hay precios más accesibles en ocasiones que en grandes centros comerciales. El mismo producto puede salir más económico", afirma Fernando, de 57 años, en conversación con 20minutos en un conocido centro comercial de Madrid. Asunción, de 53, por su parte, sostiene que con la subida de los precios "ahora hay que mirar más todo" y confiesa que también que suele comprar en pequeñas tiendas porque "tienen productos buenos y a buen precio".

GIF cambio en hábitos de consumo y marcas Jorge París

Para Cristina, de 21, no supone ningún problema sacrificar una marca premium para adquirir otra similar con un valor inferior. "Hay que comparar más la calidad-precio. Cada céntimo al final suma", sentencia. En la misma línea que Cristina se sitúa Javier, de 28, aunque opina que la calidad de las marcas menos populares no es la misma : "Si no te queda otra, tienes que buscar el precio".

"A pesar de que las tiendas pequeñas y menos conocidas pueden generar cierta desconfianza en los consumidores, especialmente en internet, los españoles están apostando por este tipo de establecimientos para reducir sus gastos", aseguran desde el comparador de precios de productos líder de Europa.

Mejores precios en frigoríficos, televisiones, móviles...

En este sentido, el estudio de idealo refleja que los pequeños comercios ofrecen mejores precios en internet que los grandes e-commerce en muchos productos, como ocurre con el 87% de los modelos de frigoríficos, el 77% de referencias de televisores, el 58% de los móviles y el 52% de los ordenadores portátiles.

Basta con ir al comparador de idealo para comprobarlo. Si buscamos, por ejemplo, un frigorífico combi de la marca Balay podemos comprobar que el primer precio que nos sale es de 404, 94 euros (434,94 con gastos de envío), vendido por la tienda online de StopCrazy, con sede en El Puerto de Santa María (Cádiz). Para encontrar la mejor oferta de una gran superficie especializada tenemos que irnos a los 499,99 euros (528,99 con gastos de envío) que ofrece Worten.

De igual forma, este estudio indica que las tiendas locales también ofrecen mejores ofertas en el conjunto de algunas categorías. Así, un 58% de los productos de deportes y un 52% de los artículos de salud y droguería son más baratos en los pequeños comercios.

Además, hay otras categorías que mantienen las ofertas muy divididas entre los grandes ecommerce y los más pequeños. Este es el caso de los artículos de familia y niños, con un 51% para las grandes tiendas y un 49% para los comercios locales, así como de la categoría de moda y accesorios, con un porcentaje del 55 % en favor de los principales establecimientos.