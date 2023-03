Sebastián Yatra, sobre Aitana: "Es la mejor"

El pasado mes de diciembre, Aitana Ocaña y Miguel Bernardeau pusieron fin a su historia de amor. Pocos días después, se empezó a rumorear que la artista y Sebastián Yatra podrían tener un romance. Aunque ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, en varias ocasiones se les ha visto públicamente en una actitud muy cariñosa y cómplice.

No obstante, aunque ellos no los confirman, lo que era un secreto a voces parece convertirse en cierto con las fotos de los paparazzi. No es la primera vez que la que fuera participante de Operación Triunfo y el colombiano son fotografiados por la prensa dando rienda suelta a su amor. De hecho, ¡Hola! publicó varias imágenes en las que la supuesta pareja "ya no se esconde", disfruta de las cálidas aguas de Miami e, incluso, se besan.

Este martes, el cantante acudió como invitado al plató de El Hormiguero parapromocionar su último single, Una noche sin pensar. Como era de esperarse, Pablo Motos aprovechó la ocasión para preguntarle, con sutileza, sobre Aitana. El intérprete de Traicionera, irónicamente y dejando pasar el asunto, contestó que "la conocía", sin entrar en más detalles.

No obstante, en los Premios Dial de Tenerife, el artista se ha lanzado a hablar de la catalana a los periodistas de Europa Press. El coach de La Voz Kids ha confesado que se encuentra "muy, muy feliz" por los grandes éxitos derivados de su trabajo. Así, empezó rememorando que el año pasado se hizo con sus dos primeros Grammys gracias a su álbum Dharma y a su icónico tema Tacones rojos.

Sebastián también ha desvelado que Una noche sin pensar le "encanta", sobre todo porque "comienza a contar una nueva historia" de su lado musical, ya que la canción forma parte de su próximo disco. Asimismo, ha asegurado que, aunque aún no termina de escribir el álbum, tiene claro que la temática sobre la que versa es sobre un punto concreto de "la vida".

En cuanto al videoclip, el artista ha expresado que trabajar con la actriz española Milena Smit ha sido todo un éxito. "Es una tremenda compañera. Me encanta trabajar con ella, muy talentosa, sensible y superprofesional. Aunque el vídeo es como muy íntimo, sabemos separar lo profesional con lo otro", ha señalado.

En lo que se refiere a su vida personal, el cantante ha asegurado que está "muy feliz", por lo que los periodistas han aprovechado para preguntarle por la intérprete de Vas a quedarte. "Aitana es la mejor", ha declarado, sin dar más detalles.