Patricia Donoso justifica su marcha del concurso en el plató de 'Supervivientes': "Era una carga para mis compañeros"

Patricia Donoso abandonó finalmente Supervivientes tras sembrar la duda en varias ocasiones. Como es costumbre cuando alguien decide marcharse del reality, Donoso fue recibida en completo silencio en el plató.

A pesar del recibimiento, Patricia se mostró sonriente. "No creo que hayas sido una timadora, ni que hayas ido a engañar", le dijo Jorge Javier. "Sí que creo que no te ha dado tiempo", continuó. "Por las razones que fuera, tú allí no te viste".

Patricia acogió con buen temple las palabras del presentador: "La cabeza juega malas pasadas. Empecé una espiral y no salía de ahí. Mis compañeros intentaban decirme que podía y que era fuerte. Vi que era una carga para ellos".

Además, la joven reconoció algunos esfuerzos que realizó, como, por ejemplo, enfrentarse a su fobia al sol. "Descubrí que hay otra Patricia que no es esta. Quedarme allí era quitarle el lugar a otra persona", replicó.

Jorge Javier Vázquez habló como un amigo, afirmando que Donoso hablaba "desde el corazón": "Te está saliendo un acento que solo sacas cuando hablas con sinceridad". A los pocos minutos, Jorge despidió a la exconcursante del plató.