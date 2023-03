Durante la noche del jueves, Supervivientes reorganizó los tres grupos que, hasta entonces, conformaban la isla. "A partir de esta noche, 'Tierra de nadie' desaparece", advirtió Jorge Javier Vázquez.

Tras el anuncio del presentador, los concursantes reaccionaron efusivos por el cambio que se aproximaba. Sin embargo, cuando les confirmó que los grupos también se reorganizarían, no se mostraron igual de emocionados.

Vázquez le preguntó a Diego Pérez que con quién no le gustaría estar. "La persona con la que más he discutido es Adara. Esto es como un matrimonio", respondió el concursante. La aludida, sin embargo, se mostró abierta: "No me importaría repetir con él".

De esta forma, los Supervivientes deberían elegir una moneda al azar que llevaría escrita "cara" o "cruz", para repartirse en los dos grupos. Arelys, sin embargo, escogió una moneda donde ponía "sorpresa".

Al terminar de repartirse, los grupos quedaron del siguiente modo:

Al terminar de organizarlos, Arelys pudo leer cuál era la sorpresa. "Puedes elegir en qué grupo quedarte, aunque si eliges el equipo "Cruz", deberás decidir quién se va al otro grupo", explicó Laura Madrueño.

"Cambio a Raquel Mosquera y me quedo en el equipo Cruz", declaró la concursante. La problemática que acarreó esta decisión fue la gran rivalidad que existe entre Mosquera y Gema Aldón.

Arelys ha cambiado a Mosquera al grupo de Gema Aldón. La manera en la que nos acaba de regalar servicio y show 👏🏼👏🏼 #SVGala3 — TOPI :) (@holasoytopi) March 16, 2023

"Ella me llamó empalagosa. Yo no entré en ningún conflicto, ella me hizo un comentario y yo repliqué", respondió Mosquera cuando Jorge Javier entró en detalles por la relación entre ambas. "Lo importante es adaptarse y yo me adapto a todo", concluyó Raquel.