Orestes: "Rafa es el Cristiano Ronaldo de 'Pasapalabra' y jugando no hace prisioneros"

Orestes y Rafa han sido los protagonistas absolutos de la programación de Antena 3 este jueves, ya que uno de los dos entrará en la historia de Pasapalabra al llevarse el bote con 2.272.000 euros.

En el especial que se emitió en el horario habitual del concurso intervinieron los padres del burgalés: "El culto al conocimiento de Orestes le viene de su padre", señaló María José Salces sobre Miguel Ángel Barbero.

Padres de Orestes, en el especial 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

Angelines Alonso, abuela del concursante, señaló que "he apuntado cada resultado que ha obtenido Orestes en el concurso, ya fuera una victoria, un empate o una derrota".

"Lo que pasa es que a mí me gusta ver Pasapalabra sola, es que mis hijas se ponen a hablar y a comentar, no me entero de lo que pasa", señaló Angelines.

Abuela de Orestes, en el especial 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

Orestes afirmó sobre su adversario que "Rafa es el Cristiano Ronaldo del concurso porque siempre da lo mejor de sí en cada entrega. Siempre digo que, cuando juega, no hace prisioneros".

El concursante también destacó que "siempre juego de manera espontánea, pero el peor momento lo viví en La Silla Azul contra Jimena, hubo momentos en los que me vi fuera".

Sobre la prueba de La Pista Musical reconoció entre risas que "no canto tan mal como aparento por la televisión"; y de la popularidad que le ha dado el programa comentó que "sobre todo se me acerca gente mayor y sus nietos".

Por último, el burgalés afirmó que "este concurso me ha dado tantas cosas que no concibo la vida sin Pasapalabra".