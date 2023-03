Sálvame conectaba este jueves con Pilar Vidal, amiga de Tamara Falcó, para conocer si Boris Izaguirre finalmente será invitado a la boda de la marquesa de Griñón. La periodista ha asegurado no tener información sobre ello, pero sí conocía la situación actual de Albert Rivera y Malú.

Y es que han saltado rumores sobre que la cantante y el político se habrían separado porque ya no se siguen en Instagram. Vidal ha dado entonces una exclusiva: "Albert Rivera y Malú no han roto". "Nunca se han seguido", ha justificado.

"Ese bulo sobre el cumpleaños de Malú en el que él no estaba no es cierto, él sí estuvo", ha garantizado la colaboradora. En cuanto al asunto de las redes sociales, Pilar ha explicado que Rivera sí sigue a su pareja, pero no interacciona con su contenido, mientras que la cantante nunca le ha seguido.

"Nunca han tenido intención de subir imágenes juntos", ha explicado Vida. "Ahora mismo la pareja está muy cabreada, porque ya hay personas en común que se enteran de las cosas y están que dando explicaciones que no les apetece", ha relatado la colaboradora. "No puedo decir las fuentes, pero son fidedignas", ha defendido.