Carla Barber desmiente su relación sentimental con Carlos Rubí: "No es mi novio, estoy soltera"

Carla Barber lleva siendo varias semanas la protagonista del foco mediático tras los rumores y posterior confirmación de su ruptura con Joseph Rodríguez, su pareja desde 2021 y padre de su dos hijos, Bastian, de apenas un año, y Romeo, quien llegará al mundo en cuestión de meses.

Ha sido esta semana, concretamente el miércoles, cuando la revista Lecturas publicó unas fotografías en las que se ve a la doctora paseando por la calle con un chico que podría ser su nueva pareja, ya que ambos se muestran muy cariñosos y cercanos.

Estas imágenes han llegado a la influencer, quien ha querido desmentir todas las especulaciones que ya se están haciendo sobre esta posible relación con Carlos Rubí, un cirujano plástico de 38 años.

"No es mi novio, su hermana es amiga mía y nos conocimos hace un par de semanas cuando invité a su familia a comer a mi casa", apunta la experta en medicina estética para la revista ¡Hola!.

Asimismo, ha comentado que estas fotografías muestran el interior de su vivienda, por lo que estaría estudiando qué acciones legales llevar a cabo contra los medios que las han publicado sin su consentimiento. "Mi casa está dentro de una parcela y está rodeada por una valla. Estamos en la puerta de mi casa, pero dentro de la finca, no en la calle, eso es ilegal", asegura.

Por último, Carla Barber vuelve a recalcar que no tiene "ninguna nueva ilusión ni relación". "Repito, estoy soltera", responde tajantemente y aprovecha también para reflexionar sobre su ruptura con el padre de sus hijos: "Cuando ves que alguien no está a la altura de las situaciones, no queda más remedio que tomar una decisión, por mucho que te duela y por mucho que lo quieras".