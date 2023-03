'Sálvame' indaga en el supuesto romance entre Carmen Alcayde y Canales Rivera: "Están como adolescentes"

Sálvame abría un melón este miércoles sacando un posible romance entre sus colaboradores: Jorge Javier Vázquez lanzaba que había rumores de que José Antonio Canales Rivera y Carmen Alcayde podrían tener algo. Este jueves, con los dos implicados ya en plató, el equipo ha querido saber más detalles.

Y es que el presentador le preguntaba por teléfono a la valenciana si se le había escapado algo durante las fiestas de las Fallas. Por otro lado, ambos reconocían ver atractivo al otro. Sentados uno frente al otro, los tertulianos han negado que haya ocurrido algo entre ellos, pero había cierta tensión entre ellos.

Aunque no han reconocido que hayan estado involucrados en algún tipo de relación, la valenciana no ha negado que pudiera ocurrir, ya que ambos están solteros. "Sí que tengo tu teléfono, pero nunca te he mandado un mensaje", le apuntaba Alcayde al torero, entre risas. Por su parte, el diestro soltaba una carcajada.

"Estáis muy tontos, ¿eh?", indicaba Kiko Hernández. "Están como de adolescentes", les ha señalado también Adela González. "Por lo que dijo Jorge me cuadra que Canales no haya contado nada, y Carmen lo haya contado todo", ha lanzado Hernández.

El programa ha mostrado un recopilatorio de imágenes de comentarios subidos de tono en Sálvame los últimos años. Al rato, Canales Rivera se ha puesto serio: "Me río mucho con ella y me parece muy atractiva, pero no voy a permitir que se nombre a gente que no corresponde". Sus declaraciones se han producido por un supuesto testigo que mencionaba a la expareja del torero.