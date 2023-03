Cristina Cifuentes tacha de "mamarrachada" la iniciativa de dejar de celebrar el Día del Padre: "Es una chorrada"

Todo es mentira ha abordado este jueves el revuelo que ha ocasionado Bertín Osborne compartiendo un vídeo en redes sociales criticando la iniciativa de una profesora de sustituir el Día del Padre por el Día de la familia, hasta el punto de pedir a los padres que saquen a sus hijos de dicho colegio.

Cristina Cifuentes no ha dudado en dar su similar opinión en el programa de Cuatro. "Esta polémica me parece que se ha sacado de madre", ha opinado la expolítica. "Que celebre el día quien quiera", ha comentado.

"Él puede decir lo que quiera en una red social o no. Pero, como no tiene filtros, habla con una vehemencia absoluta y a mí no me gusta personalmente su forma de hablar", ha señalado la colaboradora. "Lo que él ha dicho, dicho de otra manera, lo compartimos miles de personas", ha defendido.

Por ello, se ha mostrado de acuerdo con las palabras de Osborne: "Creo que la intención de Bertín no es cuestionar las familias tradicionales o no, sino que eso de sustituir el Día del Padre o la Madre por el día de la persona especial es una chorrada absoluta".

La política ha negado que las críticas de Bertín Osborne sean una cuestión de feminismo porque "si hubiese sido un profesor habría dicho que está loco". "A mí me parece que no es una decisión acertada. Es una mamarrachada, lo de ella, él o elle", ha insistido la expolítica.