El rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache, recibe a 20minutos para hablar sobre su candidatura a las elecciones al rectorado de dicha facultad, que se celebrarán el próximo 21 de marzo. También da su opinión sobre la polémica con el nombramiento de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, como 'alumna ilustre', la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y otras cuestiones sobre el estado de la educación en España.

Tras cumplir un mandato como rector, ¿le queda algo pendiente?Con una universidad tan grande, tan importante y que mueve tanto como la Complutense, queda muchísimo por hacer. Después de cuatro años quedan muchos proyectos que se han visto retrasados en su inicio debido a los dos años de pandemia. Hemos estado muy centrados en salvar lo que es la Universidad del impacto de la de la Covid-19 por lo quedan muchísimas en las que hay que profundizar,

¿Cuáles son las líneas básicas de su programa?La línea es continuar con lo que ya he hecho, de centrarnos en los tres grandes grupos de complutenses. El primero sería el profesorado, pidiendo personal docente investigador. El segundo, el personal de administración y servicios, centrados en mejorar y rejuvenecer las dos plantillas. Y en tercer lugar, el estudiantado, logrando que ningún estudiante deje sus estudios por causas psicosociológicas o económicas. En definitiva, ayudar a que todo el mundo progrese en su vida profesional y académica.

¿Qué medidas hay para incentivar a esos jóvenes a que no dejen la Universidad?Hemos hecho algunos programas de acompañamiento y ayuda económica. Nosotros hemos triplicado el número de ayudas para estudiantes, aunque es verdad que también la Comunidad de Madrid ha triplicado su parte. Gracias a esto, aproximadamente, el 30% de nuestros estudiantes reciben algún tipo de ayuda, bien porque sean estudiantes, refugiados estudiantes o con problemas económicos sobrevenidos y un largo etcétera de diversas causas. El esfuerzo e inversión que hemos realizado ha sido muy grande para que nadie se quede sin sus estudios.

Primero, porque tengo experiencia la experiencia de ser el único de los candidatos que ha sido rector. Yo fui elegido como tal en una época muy compleja y muy dura. A los 8 meses de incorporarme, llegó el confinamiento y cambiamos, de una Universidad presencial, a una de enseñanza en remoto, y por supuesto de emergencia. Con ayuda de todos y de todas, logramos sacar la Universidad adelante. Dos, porque tengo una ilusión tremenda para afrontar los nuevos retos que van a venir y, gracias a mi experiencia, no vamos a partir de cero para adaptarnos a las nuevas exigencias de la Ley Orgánica del Sistema Universitario, la LOSU. Y por último, porque soy Complutense hasta la médula. Yo estudié aquí, me formé aquí y he hecho toda mi carrera académica investigadora aquí, salvo el postdoctoral de un año que hice en Estados Unidos. Quiero devolverle a esta Universidad todo lo que me ha dado en la personal, que ha sido mucho, y en lo profesional.

El rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache. Fotógrafo: Jose González. PREVISIONES 20M

Si es reelegido como rector, ¿defenderá que una universidad como la Complutense se posicione políticamente?A mí no me gustan los posicionamientos políticos. La gente se confunde cuando hablo de que no quiero que la facultad se politice. Yo no digo que no se hagan debates e investigaciones políticas, tenemos una magnífica y extraordinaria Facultad de Ciencias políticas y sociología donde se investiga sobre política, pero lo que yo no quiero es que las ideologías que, suelen ser además extremas, invadan u ocupen los espacios de la Universidad. Este es un lugar de libertad, de expresión, de debate, de confrontación dialéctica y científica. Y eso, por supuesto, es más que deseable, pero desde luego no va a ser un campo de batalla de ideologías.

Usted decidió darle el galardón de 'alumna ilustre' a Isabel Díaz Ayuso, ¿cuál fue el motivo?Fue una exalumna de la Facultad de las Ciencias de la Información, y ahora es presidenta de una de las comunidades autónomas más importante de España. Por lo que considero que es un mérito, más que suficiente, para reconocerla por un cargo político, no es un reconocimiento ni académico ni científico, tampoco fue un acto de reconocimiento profesional como periodista. Ahora bien, yo ya me he comprometido a reestudiar y revaluar el programa 'Alumni', que nosotros pusimos en marcha, para decidir si seguimos dando estos premios a políticos que estén en activo.

¿Cómo vivió usted lo ocurrido?Fue muy desagradable. Tuve miedo por la seguridad de las personas y, por supuesto, por el de la presidenta. No es bueno que en una Universidad como la Complutense se falte al respeto y se insulte. Se puede protestar de muchas maneras, pero sin insultar y sin empujar. Cuando se utilizan términos de cucaracha fascista, o relacionados con el comunismo o nazismo, estamos llegando a un nivel que no se puede tolerar. Hay formas respetuosas de protestar y que serían más lógicas.

¿Considera que esto le puede costar la reelección el próximo 21 de marzo?Claro, no hay nada neutro. Yo fui elegido con el apoyo de tanto de personas conservadoras como progresistas, y hay personas que no les ha gustado de ambos sectores. Entonces sí puede influir, espero que lo menos posible, pero tengo claro que la gente no olvidas estos acontecimientos.

¿Considera que la nueva de Ley de Universidades puede complicar la vida de los estudiantes, en lugar de mejorarla?No solo de los estudiantes en particular, sino de todos en general. Es una Ley Orgánica que nos obliga en dos años cambiar nuestros estatutos, redefinir la Universidad en todos sus términos, afrontar las nuevas figuras del profesorado, estabilizar a profesores asociados o cambiar los principales reglamentos. Eso va a suponer un esfuerzo terrible en una Facultad como esta. Va a ser un periodo muy demandante, pero si se logra alcanzar ese 1% del PIB para nosotros sería fabuloso.

¿Y si no se consigue ese 1%?Pues no habrá servido para nada. No quiero ser muy negativo, pero los rectores estamos bastante en contra de esta ley. Empezó muy bien, con un borrador muy interesante, pero los partidos políticos han ido enturbiando e introduciendo modificaciones que van a dificultar mucho que las universidades sean mejor.

¿Cómo definiría la LOSE?Es innecesaria, ineficaz y superflua. Siempre y cuando no consigamos ese 1%, porque con dinero se pueden hacer muchas cosas. Pero es verdad que si no obtenemos ese porcentaje el cambiar por cambiar, no se entiende.

Hay un 8% menos de profesores titulares. ¿Por qué?Porque los hemos promocionado a catedráticos, eso es bueno. No estaban acreditados y han podido subir en su escala. Ahora hemos hecho una inversión muy fuerte en ayudantes, doctores, profesores... y a medida que se vayan incrementando darán el paso a profesor titular. Esperemos que, en no mucho tiempo, lleguen a catedrático de Universidad.