AuronPlay regresa definitivamente a Twitch y se convierte en el único español en alcanzar los 15 millones de seguidores

Hace algo más de un mes, AuronPlay se vio involucrado en una de las polémicas más grandes de la historia de Twitch después de que salieran a la luz el tipo de tuits que escribía en 2013. Sumado con las acusaciones de que hablaba con menores, parecía que el catalán no iba a volver a Twitch.

Sin embargo, semanas después, ha vuelto a romper otro récord que demuestra que la controversia no ha parado su éxito en la plataforma. Al contrario. Se ha convertido en el primer hispanohablante en alcanzar 15 millones de seguidores.

Para celebrar que llega a la altura de Ninja, que tiene ahora 18 millones, ha vuelto a los directos tras cambiar la decoración de su habitación y pasar un tiempo alejado de los focos.

🎉 || ¡Auron ha llegado a 15 MILLONES de seguidores en Twitch!



Muchas felicidades @auronplay, te queremos! #15MdeRodolfitos 🤍 pic.twitter.com/NS4dDSUUSf — Info Auron (@InfoAuron) March 15, 2023

A finales de febrero volvió unos días para participar en su propia serie de Minecraft y, en esta ocasión, ha decidido no unirse al último evento de streamers en el GTA porque asegura que no quiere entrar en otra polémica sin querer.

"No quiero tener presión", ha comentado: "Con el tema de los ESLAND todo se convirtió muy tóxico y yo paso. No me apetece nada, quiero estar tranquilo".

Por eso, ha comentado que seguirá haciendo directo, pero estará "solo con su comunidad": "Sé que aquí no voy a tener ningún problema y nadie me va a hacer sentir incómodo". Unas palabras con las que parece que, aunque la polémica se haya acabado, no se siente del todo preparado para jugar con el resto de sus compañeros.