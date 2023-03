La muerte del legionario Alejandro Jiménez mientras, supuestamente, se encontraba en el campo de maniobras sigue generando una gran incertidumbre. Este jueves se ha producido uno de los capítulos clave del caso, pues ante el juez han declarado ocho testigos que, presuntamente, vivieron cómo la bala perdida impactó en el joven y le arrebató la vida.

Entre los testimonios se encuentra el testimonio de un compañero de Alejandro que asegura que recibió presiones de un superior para modificar su versión de los hechos. Según él, no querían que se supiese la verdad. Además, según los investigadores, la Guardia Civil enumeró varias irregularidades en el caso.

Así, el informe señala que el chaleco antifragmentos de Alejandro estaba caducado y no contaba con las placas balísticas reglamentarias, que podrían haber evitado la muerte del legionario. Además, el capitán ocultó el lugar exacto de la muerte, desplazando el cuerpo varios metros y no planificó por escrito el ejercicio de fuego, como indica la normativa. Finalmente, el atestado apuntó que no fue una bala perdida la que impactó en Alejandro, sino que el proyectil, presuntamente, salió del sargento que se encontraba en el campo de tiro.

"Quiero insistir en que yo no fui ni tampoco ninguno de los legionarios de mi pelotón. Les comuniqué a mi pelotón que pensaba que el disparo venía del otro sector de tiro, bien fuera directo o bien de rebote", ha apuntado el sargento, que se encuentra en el punto de mira de los investigadores.

Por su parte, el único testigo que aseguró haber sido presionado para encubrir los hechos y alterar el escenario de la muerte, ha destacado: "El capitán me dijo que podría tratarse de un rebote. Me pidió consejo para saber lo que había dicho a los investigadores y yo le aconsejé que dijera la verdad". Otro de los testigos ha apuntado: "Lo único que se nos dijo es que declaráramos que la posición final del ejercicio había sido unos metros más atrás de la real. Esto nos lo dijo el capitán".

El tercer testigo ha agregado: "No me consta que el sargento tuviera enemistad alguna con Alejandro ni motivo para dispararle en caso de que haya sido él el que disparó. Como no teníamos explicación de lo que había sucedido, la teoría del rebote era la más convincente y la que creímos todos". El matinal ha podido hablar en directo con Juan José y Chari, padres de Alejandro.

"Realmente no sé en qué momento se dan cuenta de que el chaval no les va a seguir el rollo y va a contar la verdad de lo que pasó allí y no lo que el capitán dijo que contasen todos para que el sargento saliera de rositas", ha comenzado Juan José que, además, ha destacado que en el momento que el testigo se da cuenta de que la orden que está recibiendo es ilegal porque implica mentir a los investigadores y a la Guardia Civil, "es consciente de que su palabra no va a ir a ningún lado contra la de ellos y graba cada conversación que tiene".

"Este chico, cuando ellos sospechan que él ha descubierto toda la mentira urdida para encubrir la muerte de mi hijo, se dedican a presionarle, insultarle, mofarse de él, a denigrarle... Mi hijo se llevó el tiro el 25 de marzo y este chico visita, el 2 de abril, al capitán psicólogo de la base para solicitar una baja psicológica porque está cayendo en una depresión y tiene unos ataques de ansiedad brutales. En sede judicial, él ha dicho hoy que aparte de la ansiedad y lo mal que lo estaban tratando, además tiene miedo de que le pueda ocurrir algo. Teme que si sigue allí le va a ocurrir algo", ha agregado Juan José.

Desde el plató del matinal, Nacho Abad ha comentado que la bala que mató a Alejandro salió del fusil 70330. "Esto es importante porque cada vez que declara el sargento o alguno de los acusados parece que estoy viendo a Pinocho. Estaban todos juntos, pero cada uno dice lo que quiere. Como ninguno dice la verdad, interpretan la orden del capitán a su manera. El teniente dice que vio disparar al sargento; el sargento, que vio disparar al teniente...", ha agregado el padre de Alejandro que, finalmente, ha explicado que, en total, "son ocho personas y no coincide la declaración de ninguno".

Por su parte, Chari, madre de la víctima, ha explicado que "cada arma tiene un propietario y esa arma, ese fusil, pertenece solo y exclusivamente al sargento que está acusado de, presuntamente, haber disparado" a Alejandro. Así, tras comentar que el joven ingresó en La Legión para proteger a los más necesitados y convencido de los buenos valores que trasmite, Chari ha destacado: "Siempre lo he dicho y lo diré. Contra la institución ni voy ni voy a ir, a no ser que me demuestren lo contrario. Quien no está demostrando esos valores son estos que han sido compañeros, superiores... de mi hijo. Ellos, a título personal, es a quienes yo les echo en cara que no tengan esos valores hacia mi hijo. Los tienen entre ellos al respaldarse unos a otros, pero tienen que pensar que un chico de 21 años que hubiera dado la vida por ellos no está siendo honrado y respetado".