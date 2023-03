Una mirada bella y crítica hacia el mundo de la moda

“La moda es cultura” ha esgrimido desde sus inicios a modo de eslogan, el Moritz Feed Dog, el certamen “único en su especie”, dedicado al cine documental sobre moda que se realiza anualmente en Barcelona. Un entorno idílico donde se generan opiniones alrededor de la industria y se fomenta el debate.

En el festival se ponen de manifiesto algunos valores positivos de la moda como la belleza, el talento, la identidad o la diversión con otros, que oscurecen el sector y cuestionan su impacto. “Desde sus inicios, el Moritz Feed Dog ha apostado por mostrar una mirada crítica que abarca distintos ángulos e invita a reflexionar sobre temas como la diversidad, la trazabilidad, la sostenibilidad o el maltrato animal”, asegura Charo Mora, directora artística del festival.

Los aciertos, pero también los errores del sector a través del documental. Ese género narrativo capaz de contar historias genuinas basadas en hechos reales y que apelan directamente al espectador, expandiendo su mente hacia una industria voraz que puede ser talentosa y creativa, pero también ambiciosa, irresponsable y cruel. Las contradicciones del sector que reflejan la sociedad actual. “La moda es un espejo de la realidad y ahora vivimos una etapa de cabreo”, añade Mora.

Para bucear en este prisma de facetas que conforman el universo de la moda, el Moritz Feed Dog ha preparado una programación especialmente cuidada, con estrenos, documentales clásicos y títulos cargados de contenido. Historias que llegan desde diferentes países y también, como novedad, la inclusión de documentales españoles.

En el terreno digital, el festival de cine documental sobre moda se ha aliado con CaixaForum+, la plataforma de streaming de cultura y ciencia de la Fundación La Caixa que emitirá diversos títulos de forma gratuita en abril.

Un homenaje a los diseñadores que ya no están

La séptima edición arranca con la retrospectiva de uno de los grandes: Azzedine Alaïa (1935-2017). El modisto franco-tunecino conocido como el escultor de la moda porque era capaz de modelar figuras humanas, valiéndose de todo tipo de tejidos.

Alaïa fue un outsider que doblegó al sistema con ayuda de su talento, de su grupo de incondicionales y de su mirada devota hacia la mujer. París lo amó, la moda lo amó y las mujeres le siguen vistiendo.

Clientas tan dispares como Greta Garbo y Grace Jones, Kim Kardashian y Michelle Obama, son fieles seguidoras de Alaïa. Este documental ofrece un retrato emocionante de la vida del couturier. Una pieza notable del director Olivier Nicklaus al que el festival le rinde homenaje exhibiendo una selección de sus obras más destacadas.

El festival rememora el legado de Vivienne Westwood. Foto cedida por Moritz Feed Dog

El Moritz Feed Dog también rememora el talento y la personalidad irrepetible de Vivienne Westwood, la reina del punk, con dos títulos que abarcan su carrera como diseñadora y activista desde sus inicios hasta su trabajo más reciente. El festival también recupera la figura de Gianni Versace ofreciendo una nueva visión de su figura.

Esta vez, son los modelos masculinos que desfilaron en los ochenta para la firma, los que rememoran su relación profesional y personal con el diseñador. Por último, destaca un documental realizado y producido en Barcelona, que recupera la creatividad multidisciplinar de Toni Miró, uno de los diseñadores clave en la historia de la moda española contemporánea.

A través de sus intervenciones televisivas, se retrata la personalidad arrolladora de este enigmático talento catalán que desfiló en las pasarelas internacionales de París y Milán, y fue uno de los primeros modistos en incorporar a sus desfiles a personas anónimas de todas las edades. Rigor, pulcritud y desenfado eran sello de estilo de su marca, creada en 1976

Una imagen del documental Apocalypse Mode de Olivier Nicklaus. Foto cedida por Moritz Feed Dog

Documentales para todos los gustos y edades

Aunque todo gire alrededor de la industria de la moda, no hace falta ser un entendido en la materia para visualizar los documentales que propone el festival Moritz Feed Dog. En su programación también destacan piezas audiovisuales que ofrecen una visión

pluridisciplinar a través de miradas más personales y temáticas diferenciadas. Desde la transformación de la moda masculina y su relación con el hombre en “All Man: The International Male Story”, pasando por una pieza íntima que retrata el universo de belleza del fotógrafo Gian Paolo Barbieri en “L’Uomo e la Belleza”, o también hay espacio para ver el día a día de la fauna que rodea el sector ya sea en un backstage como retrata “Fashion Babylon” o la vida no tan idílica de una influencer adolescente en “Girl Gang”

Una imagen del documental Fashion Reimagined. Foto cedida por Moritz Feed Dog

Las verdades incómodas

No todo lo que es oro, reluce. La moda tiene sus propias sombras y el festival Moritz Feed Dog las desvela. “Fashion Reimagined” representa un manifiesto sobre el impacto del sector en el medio ambiente a través de una pequeña firma londinense de culto: Mother of Pearl.

En “Wings are not for sale” el objeto de crítica es el fast fashion bajo la óptica de sociólogos, activistas y trabajadores de la propia industria. Los temas más candentes también se reflexionan en “Apocalypse Mode” de Olivier Nicklaus, pero esta vez, los sujetos de dichas opiniones son distintas generaciones de diseñadores como Agnès B, Marine Serre, Karl Lagerfeld o Alessandro Michele. Por último, “Slay” pone sobre la mesa un asunto espinoso: el maltrato animal en un documental de denuncia que muestra historias crudas de abusos en todo el mundo.

Esta pieza audiovisual, que muestra el polvo que hay debajo de la alfombra, remueve consciencias para exigir un mayor compromiso de las marcas por el bienestar animal.

El documental Slay denuncia el maltrato animal en la industria de la moda. Foto cedida por Moritz Feed Dog

La edición 2023 del Moritz Feed Dog, que recupera el calendario habitual, se celebrará los días 22 y 26 de marzo en los cines Aribau de Barcelona. Las entradas se pueden adquirir aquí.