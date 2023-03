Teodoro García Egea abandona la política

El ex secretario general del PP Teodoro García Egea ha anunciado este jueves que el de esta semana será su último Pleno del Congreso, ya que deja su acta de diputado y, además, abandona la política. Un año después de la caída de Pablo Casado como líder popular, del que fue su fiel escudero hasta el último momento, García Egea seguía ocupando un escaño del grupo parlamentario. Ahora, se dedicará enteramente a otras ocupaciones profesionales.

"Ahora me centro al cien por cien en mi actividad profesional. Se puede servir a España desde muchos ámbitos. Lo voy a hacer a partir de ahora desde el mundo privado. He sido fiel a mis principios, he trabajado por el interés de España y ahora abro una nueva etapa para servir a mi país", ha dicho en declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso.

