La acusación de violación a Dani Alves ha supuesto para el futbolista una auténtica debacle tanto personal como profesional. Tanto es así que, poco después de conocerse la noticia y de que las versiones del deportista fueran tan cambiantes, su esposa, Joana Sanz, le pedía el divorcio.

Tal como apuntó hace varias semanas la periodista Leticia Requejo en el Club Social de El programa de Ana Rosa, la modelo española habría pedido a los abogados de Dani Alves que le comunicasen su decisión de separarse de él, puesto que el futbolista habría rechazado ver a su todavía esposa en prisión.

Ahora, Sanz ha compartido, a través de sus redes sociales, una carta de su puño y letra en la que se dirige al futbolista brasileño y a toda la comunidad donde informa de su decisión: "Han sido meses horribles, no los más duros de mi vida porque he enfrentado muchas tormentas, pero sí que muy oscuros y dolorosos".

"Miles 'por qué' sin respuesta. Elegí como compañero de vida a una persona que ante mis ojos era perfecta", apuntaba la modelo en su publicación donde, sin embargo, ha evitado hablar directamente de la acusación por agresión sexual que pesa sobre Alves y que le mantiene aún en prisión.

Desde el plató del matinal de Telecinco, tanto Joaquín Prat como Ana Rosa Quintana han criticado a aquellos que pusieron en duda la información en primicia que Leticia Requejo dio hace semanas avanzando la noticia de la separación de la pareja. Además, la periodista ha señalado que la decisión de Sanz de comunicar la ruptura a través de las redes sociales "ha sorprendido a gente de su entorno" porque no sabían que quería dar la noticia con una carta escrita de su puño y letra.

Pese a las palabras de la modelo, Antonio Rossi ha apuntado: "Yo no sé qué pasará después, pero a mí me llama la atención que no hace ni una mera mención a la víctima ni a la posibilidad de creer o no a su marido. A mí me hace sospechar que la decisión, que ahora parece definitiva, es reversible. Estoy convencido de que volverá con él".

Por su parte, Marisa Martín Blázquez ha destacado todo lo contrario. Así, la periodista ha explicado que, a su parecer, Joana Sanz "está condenando ya" a Dani Alves: "Me falta la alusión a la víctima. Yo estaba convencida de que la información de Leticia era real. Entiendo todo el dolor que tenga ella en todos los sentidos, pero aquí simplemente está hablando de la infidelidad".

Finalmente, Paloma Barrientos ha recalcado que Joana Sanz podría haberse puesto en contacto con los abogados del futbolista, quienes le habrían recomendado no hacer ninguna mención a la supuesta víctima de violación para, así, evitar perjudicar aún más a Dani Alves: "Ella está contando su historia, su drama. Entiendo que no saque el tema de la víctima ni del perdón porque eso, en un juicio, se puede utilizar".