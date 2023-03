El próximo domingo 19 de marzo se celebra el Día del Padre. Sin embargo, como nada está exento de polémica, también la celebración de este día se ha convertido en un punto de desencuentro entre los ciudadanos de nuestro país.

Todo comenzó cuando una supuesta profesora de Jerez aseguró que, en su clase, los niños no celebrarían el Día del Padre. Una decisión que ha sido muy criticada por Bertín Osborne y que, finalmente, ha terminado por hacerse viral y convertirse en noticia.

Este jueves, Espejo Público ha contactado en directo con Miriam Tormo, presidenta de la Asociación de Madres Solteras por Elección, quien ha destacado: "Nosotras no tenemos tiempo ni para polémicas. Las familias monoparentales estamos en una situación de desigualdad frente al modelo de familia biparental".

Por tanto, Tormo ha señalado una nueva opción: "Nosotras, como colectivo, no decimos que el Día del Padre o el Día de la Madre se eliminen. En el ámbito privado, cada familia podrá celebrar el día que quiera y de la manera que quiera, faltaría más. Lo que decimos es que en el ámbito educativo, en el que hay niños y niñas con familias diversas, no entendemos por qué, existiendo el Día de las Familias, no se celebra en los colegios".

Lorena García, por su parte, ha señalado que este día sí se celebra, según su experiencia, en los colegios. Así, Tormo ha agregado: "En estos días, en el ámbito educativo, se obliga a los niños y niñas a hablar de algo que no tienen cuando todos tienen algo que decir de sus familias".

Finalmente, Sonia Ferrer ha recalcado que "se puede celebrar el Día de las Familias, pero no a costa del Día del Padre": "Estamos intentando alejar a los niños de una realidad que viven en su día a día. Estos niños, desde que son pequeñitos, saben que sus compañeros tienen papá, mamá, dos papás, dos mamás, y no pasa nada. Es más, no es una cosa que inventemos ahora. Hace muchos años que muchos niños han crecido sin padres o sin madres".