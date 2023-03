Dos detenidos, un pozo, restos óseos... Todo lo que se sabe de la desaparición del empresario de Manzanares

Juan Miguel Isla, de 58 años, desapareció el 22 de julio de 2022 después de acudir a una cita de negocios con un intermediario de Manzanares (Ciudad Real). En ella se disponía a cobrar una importante cantidad de dinero por la venta de una finca en La Solana. Su coche apareció seis meses después abandonado a las afueras de la ciudad de Albacete. Hay dos personas detenidas y en la finca de una de ellas es donde apareció un cadáver que ahora se está analizando.

Esto es lo que se sabe hasta el momento de este suceso que investiga la Guardia Civil. El Juzgado de Instrucción número 2 de Manzanares dirige las pesquisas. El juzgado mantiene el secreto de sumario sobre el procedimiento judicial.

¿Quiénes son los principales sospechosos?

Antonio C. V., el empresario manzanareño en cuya finca de Valdepeñas (Ciudad Real) se han encontrado restos óseos, es uno de los dos arrestados. Mantiene que "es inocente y que no tiene nada que ver con estos hechos", según ha asegurado su abogado, Rodrigo García. Antonio C.V. actuó como intermediario en la venta de unas tierras que quería realizar Isla. No ha pasado aún a disposición judicial.

La Guardia Civil también investiga a Antonio C. V. por su posible relación con la desaparición de otro empresario, Jesús María González Borrajo, de 57 años, también en Manzanares, que permanece en paradero desconocido desde junio de 2019, después de que se desplazara al municipio ciudadrealeño desde Vitoria (Álava) para vender dos coches de gama alta gama en el que también actuó como mediador el ahora arrestado. Sin embargo, la familia de González Borrajo y su abogado, Dionisio Pérez, han mostrado sospechas de que ambas desapariciones pudieran estar relacionadas.

Según el diario La Tribuna de Ciudad Real, Antonio C. V. es un amante de las armas y un conocido empresario de la zona, administrador de al menos tres sociedades dedicadas a la fabricación de accesorios de maquinaria industrial -una de ellas- y a la promoción inmobiliaria -las otras dos-.

El otro imputado, en prisión provisional comunicada y sin fianza, es otro varón, también de nacionalidad española, G. R. E., que está acusado de un presunto delito de homicidio/asesinato, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM). La imputación de G.R.E. es provisional y se tendrá que concretar a lo largo de la investigación judicial, así como el grado de participación de este investigado en los hechos.

¿Cuándo se perdió la pista al empresario?

Juan Miguel Isla, de 58 años, desapareció de Manzanares el 21 de julio de 2022 cuando se disponía a cobrar una importante cantidad de dinero por la venta de una finca en La Solana, también en la misma provincia.

Su vehículo, que tampoco se localizó cuando se perdió la pista del hombre, fue encontrado a finales de enero en un descampado de Albacete, tras pedir la Guardia civil colaboración ciudadana a través de las redes sociales.

Hallazgo en un pozo

Este martes, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Comandancia de Ciudad Real de este cuerpo hallaron en un pozo, en una finca agrícola en Valdepeñas (Ciudad Real) -propiedad de Antonio C.V.-, restos óseos de los que aún no se ha confirmado su identidad.

El registro de la finca concluyó este miércoles, cuando participaron efectivos del Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS) y del grupo de Rescate Especial de Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil.

Con la colaboración de los bomberos, los efectivos drenaron el pozo -donde había unos 4 metros de agua- donde apareció el cadáver para poder recuperar otros objetos que puedan ayudar en la investigación.

Registros

La Guardia Civil tiene previsto registrar este jueves una finca en Manzanares (Ciudad Real) para buscar más pruebas que puedan ayudar a esclarecer la desaparición del empresario Juan Miguel Isla. Así lo han confirmado fuentes de la investigación que no han precisado si también se llevarán a cabo registros domiciliarios en esta localidad o en Valdepeñas, donde está situada la finca agrícola en la que se localizaron los restos óseos dentro de un pozo.

De momento, el juzgado mantiene el secreto de sumario sobre el procedimiento judicial y los dos hijos de Isla están a la espera de que se confirme si el cadáver hallado es o no el de su padre, ha señalado a EFE el abogado de los mismos, Javier Campos del Burgo.