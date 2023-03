Ana Mena se abre sobre el amor en 'Planeta Calleja': "Cuando tenga que llegar, llegará"

Ana Mena se sinceró con Jesús Calleja acerca de su vida sentimental en el viaje que hicieron a Tailandia con Planeta Calleja. La joven artista dejó claro que es muy responsable y su trabajo ocupa gran parte de su tiempo.

"¿Te da tiempo de salir a conocer gente?", preguntó el presentador después de que Mena explicase el gran tiempo que le dedica a su carrera musical. "No salgo a ligar porque no salgo con ese propósito", explicó ella.

Jesús Calleja no quedó contento con la respuesta y quiso conocer más detalles de su vida sentimental. "No te lo voy a contar", dijo entre risas cuando el presentador preguntó por su última experiencia amorosa.

"Ahora mismo no tengo pareja", confesó. "Hace tiempo que estoy soltera. No me encuentro mal sola. Cuando tenga que llegar, llegará. Estoy receptiva", continuó. Además, afirmó que tenía "noches locas" y que siempre intentaba ser "una chica normal".

Tras la charla sentimental, la malagueña habló sobre su vida diaria. "Vivo en casa de mis padres en Estepona, aunque mi casa de trabajo está en Madrid", comentó. "Profesionalmente, se me han cerrado más puertas de las que se me han abierto", introdujo acerca de sus malos momentos.

Además de una curranta y artistaza, Ana Mena es tan auténtica, encantadora y humilde que definitivamente merece todo el éxito. Buenísimo el #PlanetaCalleja de hoy. 👏🏼💗 — Cris 🦋 (@criiisxturkishh) March 15, 2023

Y es que, hay que mirar la carrera de Ana Mena desde que comenzó con ocho años hasta ahora, que tiene 25. "En los malos momentos me pillo el rebote, te piensas qué hacer con tu vida", explicó. "He llegado a querer tirar la toalla", concluyó.