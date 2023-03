Ana Mena cuenta en 'Planeta Calleja' sus inicios en la música: "Mis padres son gente trabajadora, humilde y familiar"

Ana Mena emprendió una aventura junto a Jesús Calleja, con quien se fue hasta Tailandia para conocer lo más profundo del país con Planeta Calleja. La joven sorprendió al presentador con su voz, incluso estando mal de la garganta.

El presentador quiso conocer de dónde viene Ana Mena, la artista esteponera que lo está petando. "Mis padres son gente trabajadora, humilde y familiar", explicó la joven. La influencia musical le viene de su madre y su abuelo: "En mi casa siempre se ha respirado música".

Con tan solo 8 años, Ana Mena se aventuró en el mundo de la música. Durante el viaje, contó su participación en Veo, Veo: "Vinieron a mi pueblo y yo quería cantar, pero no sabía cómo. Preguntamos con toda la ignorancia para cantar allí esa noche. Al año siguiente me informé y apunté".

La cantante también contó que participó en el programa de Menuda Noche en Canal Sur. Allí conoció a su referente de entonces, Marifé de Triana: "No podía dejar de llorar porque no me la esperaba".

Su primer trabajo como actriz fue interpretando a Pepa Flores, más conocida como Marisol, de niña. "Pensaba que no me iban a coger en el casting porque había niñas que se parecían mucho más", confesó. Durante el relato, se atrevió a cantar Tómbola, de Marisol, sorprendiendo a Calleja.