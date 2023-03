Amaia Salamanca se sentó en el plató de Días de tele para hablar sobre su trayecto profesional en algunas de las series de televisión más conocidas de España, como Sin tetas no hay paraíso. La actriz analizó desde la perspectiva actual la escena más famosa: el beso del Duque y Cata.

La actriz explicó que comenzó a trabajar en televisión con 20 años, mientras que estudiaba un doble grado de Derecho y Administración y dirección de empresas. "Cuando empecé no tenía muy claro lo que quería hacer", declaró.

"Siempre he trabajado de distintas cosas para ganar dinero", comenzó a explicar acerca de sus primeros trabajos. "Entré en una agencia para hacer anuncios e hice una prueba para hacer la serie, ahí llegó todo ese cambio inesperado", continuó.

Julia Otero introdujo la serie: "Amaia daba vida a Cata en Sin tetas no hay paraíso". "Cuando su personaje y el Duque se besaron, toda España estaba pendiente y esperando aquel beso", continuó mientras que proyectaron las imágenes de la famosa escena.

Al ver la escena años después, Salamanca no dudó en dar su opinión: "Me hace recapacitar muchas cosas porque yo le decía que me dejase, y no lo hacía. Me agarra el brazo y me besa".

Carolina Iglesias añadió un punto de humor: "Lo de que era narcotraficante no se mira". La presentadora también contextualizó la situación. "Todo es hijo de su tiempo", dijo refiriéndose a que los pensamientos van evolucionando y, en aquel entonces, la escena no se vio igual que ahora.