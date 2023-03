Charlie Pee desvela por error lo que hace Grison en el plató de 'La Resistencia' cuando no están grabando

MOVISTAR PLUS+

La cómica Charlie Pee acudió este miércoles a La Resistencia para celebrar con Broncano el premio que le entregaron la semana pasada gracias a su participación en el espacio de Movistar Plus+.

La colaboradora apareció dando saltos de alegría y exclamando: "¡Qué me lo han dado David!". El presentador le contestó: "Yo no daba un duro por esto...".

"Hace un par de semanas me nominaron a los Premios Ídolo, que son los de los influencers, en la categoría Ídolo Revelación del Año compitiendo contra Chanel y otra gente con muchos seguidores en redes", explicó la catalana.

Charlie Pee, en 'La Resistencia'. MOVISTAR PLUS+

Pee no tenía muchas esperanzas en vencer al tener poco más de 30.000 seguidores frente a los 500.000 de algunos de sus rivales y, encima, estando en la única categoría que votaba el público.

"Como tú me sacaste el tema aquí... se ve que la gente empezó votar mucho y ¡me lo han dado!", le dijo a Broncano. A continuación analizaron el vestuario que llevó la cómica al evento.

Pero al mostrar las fotos en su móvil, por error enseñó un vídeo en el que se podía ver a Grison haciendo flexiones en el plató del programa cuando no estaban grabando.

"No me jodas, serás cabrona...", afirmó el especialista en beat box de La Resistencia. "Perdón, esto me lo quería guardar en favoritos", confesó la colaboradora entre risas.

"Ya te la guardo yo...", le advirtió el músico a Pee en tono de broma. "Cada vez que vengo está aquí haciendo ejercicio", señaló la catalana. "Eso que hay ahí detrás no son babas de nadie, son mis sudores", añadió Grison antes de seguir con el programa.