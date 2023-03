Emilia, en 'El Hormiguero': "En mi camerino no pueden faltar fresas con chocolate y whisky"

El Hormiguero recibió por primera vez la visita de la cantante Emilia, que presentó su nuevo sencillo, Tu recuerdo, en el que colabora con los artistas puertorriqueños Wisin y Lyanno.

Pablo Motos le preguntó por su relación con el rapero Duki, que acudió a finales de febrero al programa de Antena 3: "Es un tipo muy carismático. Lo que más me gusta de él es su sensibilidad", afirmó la argentina.

La invitada también recordó que en sus inicios subía covers a Instagram "hasta que me contrató una banda que se llama Cono Sur y mi debut fue ante 12.000 personas".

"Dejé la carrera de Literatura, pero si no me hubiera ido bien en la música trabajaría en la panadería de mi padre, que es a lo que se ha dedicado siempre mi familia", admitió Emilia.

Al concluir la entrevista, salieron Trancas y Barrancas para realizar su sección, donde le hicieron El súper test mundial de la estrella urbana con algunas preguntas a la invitada sobre curiosidades su carrera.

"Desde que lo petas a nivel mundial: ¿Qué cositas has empezado a pedir en el camerino que antes no pedías?", quiso saber Trancas. La argentina respondió rápidamente: "Whisky porque antes no me daba el presupuesto".

"También pido fresas con chocolate y té con jengibre para la garganta. Pero no soy muy pesada. Eso, whisky y a seguir", comentó la invitada del programa de Antena 3.