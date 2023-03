Dani Mateo habla de la cantidad de horas que echa en televisión al día: "Entre medias lo paso muy mal porque no me pagan"

Dani Mateo ha hablado sobre una de las dudas más curiosas acerca de su trabajo: las horas que trabaja en total en La Sexta, tanto en Zapeando como en El Intermedio. Eso sí, sin dejar el humor a un lado.

Ha sido en la sección de Santi Alverú del programa de tarde, en la que una espectadora se mostraba preocupada por las horas que trabajaba Dani Mateo en la cadena de Atresmedia entre ambos espacios. El presentador ha bromeado sobre el asunto compartiendo algún detalle de su rutina.

"No trabajo ninguna hora en este programa, porque para mí esto no es trabajo con un equipo como este y con todos mis compañeros en la mesa", ha comentado, esquivando la pregunta. Finalmente, ha detallado la hora a la que llega a Zapeando: "Suelo llegar a las dos, pero hoy he llegado a las tres".

El conductor del programa de sobremesa ha vuelto a bromear: "¿Sabéis por qué llego a las dos? Llego a las dos porque te invitan a comer. Mirad cómo soy de rata". Por otro lado, ha explicado que entra a El Intermedio a las ocho de la tarde y se va a las once. "Entro a la hora a la que se acuestan las abuelas", ha lanzado.

En cuanto a lo que hace entre un programa y otro, el presentador ha negado ir al gimnasio: "Lo que hago es pasarlo muy mal, porque quiero irme, ya que entre medias no estoy cobrando". Por último, no se ha mojado en cuanto a lo que cobra, y ha vuelto a hacer referencia al cariño de sus compañeros.