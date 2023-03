Sálvame ha abordado de nuevo la relación de José Antonio Canales Rivera con su familia paterna y materna. Como es habitual en la tertulia, la dirección y los colaboradores se han hecho eco de uno de los motes que el diestro pone a su prima Arancha Rivera, 'Demonia'. La aludida ha llamado en directo al espacio para pedir no ser tratada de esa forma.

Aunque el torero intentaba distanciarse de ese apelativo por el que un día llamó a su prima, el programa de Telecinco ha "jugado" con el término, tanto poniéndolo en los rótulos como colocando un muñeco de un demonio con la cara de Arancha.

En mitad de las risas de los colaboradores, la prima del diestro ha llamado en directo para pedir, de nuevo, que no se le trata de esa forma. "Llamo para que se deje de hablar de esto ya", ha pedido. "Yo no tengo ningún mote de 'demonio' y no quiero escucharlo más", ha insistido.

"No me hace gracia, ni a mí ni a nadie. Yo tengo dos hijos menores y no tienen ninguna necesidad de ver esas imágenes ni de escuchar lo que están escuchando", ha explicado. Jorge Javier Vázquez ha buscado estrechar lazos entre la prima y Canales Rivera, sin éxito. "No tengo nada más que hablar", ha insistido.