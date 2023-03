Bad Bunny lleva años siendo uno de los artistas del género urbano más reconocidos mundialmente. Cierto es que el cantante puertorriqueño no para de estar en el foco mediático, ya sea por su música, la relación con sus fans o su supuesta relación con Kendall Jenner.

El intérprete de Titi me preguntó actuó en la 65ª edición de los Premios Grammy, pero de está intervención se desconocían algunos detalles que ha revelado en su invitación al Carpool Karaoke de James Corden.

"Dos minutos antes de cantar, estaba nervioso y sudando" asegura 'el conejo malo', que le confiesa al presentador que llegó a la gala ocho minutos antes de su actuación debido al tráfico que había en la carretera.

"¿Dónde estabas para no haber llegado con tiempo?", le pregunta Corden, a lo que Bad Bunny le responde: "Haciendo ejercicio". Esta respuesta va acompañada de una sonrisa pícara, dejando entrever que el deporte que estaba haciendo era algo subido de tono.

Otra de las preguntas por las que el británico tiene interés en conocer la respuesta es el significado de su nombre artístico, ya que el nombre propio de este artista es Benito Antonio Martínez Ocasio.

"El primer concepto de artista que quería ser era uno que no revela su identidad, quería usar una máscara de conejo. Nunca quise ser tan famoso, así que luego simplemente seguí el flow", explica.

How @sanbenito landed on the name "Bad Bunny" 🐰 #BadBunnyCarpool pic.twitter.com/6wyly6AF78 — The Late Late Show with James Corden (@latelateshow) March 15, 2023

Entre pregunta y pregunta, como el propio nombre del programa indica, el puertorriqueño cantó junto al presentador varias canciones a viva voz, tanto suyas como de otros artistas.

"Esta es la canción en inglés que mejor me sé. Yo escucho mucha música en inglés, me gusta, pero...", comenta Bad Bunny antes de ponerse a entonar la letra de Break Free, la famosa colaboración de Ariana Grande y Zedd.

Bad Bunny sings ‘Break Free’ by Ariana Grande and Zedd on Carpool Karaoke with James Corden.



pic.twitter.com/nCLWRFwOho — Pop Base (@PopBase) March 15, 2023

bad bunny cantando as it was, eso si que no lo esperaba RANDOMpic.twitter.com/VPMGwq3gN0 — flo (@sweetcreaturebk) March 15, 2023

El cantante, para sorpresa de los espectadores del programa, también cantó As It Was de Harry Styles y I Like it Like That, de Cardi B y J Balvin, compañero y amigo suyo, con quien realizó a conjunto el disco de Oasis en 2019.