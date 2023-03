Rusia buscará los restos del dron estadounidense que cayó en el mar Negro

El secretario del Consejo de Seguridad ruso, Nikolái Pátrushev, aseguró este miércoles que Rusia buscará los restos del dron estadounidense que cayó el martes en el mar Negro tras un incidente con dos cazas rusos Su-27. "No sé si seremos capaces de encontrarlos, pero hay que hacerlo. Con seguridad nos dedicaremos a ello. Espero que tengamos éxito", dijo Pátrushev al canal de televisión Rossía-1. EEUU ya ha expresado su deseo de recuperar el dron MQ-9, aunque el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, comentó a la CNN que no será fácil, ya que el aparato cayó en una zona "muy profunda del mar Negro".

El Kremlin negó contactos con Estados Unidos sobre el incidente y remitió al Ministerio de Defensa, que responsabilizó a Washington de lo ocurrido. También afirmó que el presidente ruso, Vladímir Putin, ha sido informado del incidente, sin dar más detalles. Mientras Washington denunció que un caza ruso golpeó la hélice de su dron, el Ministerio de Defensa de Rusia negó cualquier contacto entre sus Su-27 y el aparato no tripulado en aguas internacionales del mar Negro.

"Como resultado de una maniobra brusca en torno a las 09.30 hora de Moscú (06:30 GMT), el aparato no tripulado MQ-9 entró en un vuelo incontrolado con pérdida de altura y colisionó contra la superficie del agua", señala el comunicado castrense ruso. La nota oficial subraya que "el armamento a bordo de los cazas rusos no fue empleado" y que los Su-27 "no entraron en contacto con el aparato y regresaron sanos y salvos a su aeródromo".

El embajador de Rusia en EEUU, Anatoli Antónov, afirmó que su país "no está interesado en la confrontación" y abogó por ser más "cautelosos" dada la tensión en la región de Europa Oriental. Mientras, el secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de Ucrania, Oleksiy Danilov, aseguró que el incidente demuestra que el presidente Putin tiene intención de expandir la guerra.

EEUU informó a la OTAN acerca del incidente, que describe como un acto deliberado por parte de Moscú, al que le disgusta la presencia aliada en las inmediaciones de la anexionada península ucraniana de Crimea cuando el ejército ruso combate en Ucrania.