Más de un centenar de personas protestan en la UAB por el caso de acoso sexual de un catedrático

Más de un centenar de personas han protestado este miércoles en la Universitat Autónoma de Barcelona (UAB) por el caso de acoso sexual de un catedrático de la facultad de ciencias a una estudiante de doctorado.

La universidad ha apartado cautelarmente a este catedrático de Física de la Facultad de Ciencias tras una sentencia que le condena por acoso sexual a su estudiante: lo hizo durante dos años y, en febrero, la Audiencia Provincial de Barcelona ratificó su condena de un año y medio de cárcel, nueve de inhabilitación y la prohibición de acercarse a la víctima y comunicarse con ella.

La UAB inició un expediente sancionador al catedrático que fue suspendido en 2019 una vez comenzó a llevarse el caso por la vía penal y, con la ratificación de la sentencia condenatoria, "aplicará de forma inmediata medidas cautelares dada la gravedad de los hechos probados".

Dimite la responsable de Igualdad

La doctora en Física de la UAB, Gemma Garcia, ha dimitido de su cargo como responsable de Igualdad de la Facultad de Ciencias tras conocerse este caso.

En la carta de renuncia, que recoge el rotativo de manera parcial, la también doctora en Física carga contra la gestión de la universidad por no apartar el catedrático de manera definitiva antes. "No puedo hacer más que demostrar mi incomprensión y mi rabia por no haber estado capaz de ser tan convincente como un artículo en el diario de la necesidad de erradicar este profesor de nuestra facultad", destaca el texto.

"El equipo ha demostrado que le falta valor para tomar decisiones importantes cuando corresponde, puesto que solo actúa a remolque de presiones externas", añade.

La Conselleria de Investigación y Universidades de la Generalitat ha mostrado su rechazo al caso y ha expresado su "total apoyo a la víctima, porque ni en las universidades ni en ningún otro ámbito de la sociedad se pueden tolerar ningún tipo de abuso ni acoso".

La ya ex responsable de Igualdad en la facultad de ciencias asegura sentir "vergüenza" y "decepción" por la gestión del centro, sosteniendo que se actuó una vez el caso había traspasado al ámbito público. "Me voy con la tranquilidad de haber hecho siempre, cuando era degana y cuando era responsable de Igualdad, todo lo posible por las víctimas de acoso o violencia machista que han pasado por mi despacho", concluye.

Cuatro profesores suspendidos por acoso desde 2021

La universidad ha detallado que desde el año 2021 se han suspendido de empleo y sueldo a cuatro docentes por casos de acoso sexual, y que el caso de un quinto ha sido trasladado a Fiscalía. Los cinco casos se tratan de ataques de profesores a alumnos.