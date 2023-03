La distinción entre estar casado o no que puede impedir cobrar el cheque de 200 euros: "Es absurdo, supone pasar de 0 euros a 400"

El pasado 15 de febrero se abrió el plazo para que los hogares con bajos ingresos y patrimonio soliciten una ayuda extraordinaria de 200 euros que les ayude a afrontar la inflación y las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania. Esta medida impulsada por el Gobierno podrán solicitarla, hasta el 31 de marzo, todas las personas cuyos ingresos sean inferiores a 27.000 euros al año y cuyo patrimonio no supere los 75.000. Sin embargo, la letra pequeña de la norma publicada a finales de 2022 en el BOE como parte del paquete de ayudas frente a la guerra ha llevado a situaciones algo dispares entre las parejas solicitantes, según sean cónyuges, pareja de hecho o ninguna de las anteriores.

María (nombre ficticio) es una de las personas que denuncia esta situación, a su parecer, "absurda". Ella, que se casó el año pasado, vive junto a su hijo y su marido en Madrid. Cada uno de los cónyuges menos de 27.000 euros al año, pero la suma de sus sueldos supera de lejos esta cifra, por lo que no pueden pedir el cheque del Gobierno. El motivo es que, tal y como dice la norma, en casos de "cónyuges" o "parejas de hecho", el límite de 27.000 euros no podrá ser superado por la suma de ambos sueldos. Es decir, que un matrimonio compuesto por dos personas que cobran el salario mínimo (15.120 euros) no puede beneficiarse de esta iniciativa.

Sin embargo, la situación es muy diferente para parejas convivientes que no están casadas ni inscritas en el registro de parejas de hecho. La propia María conoce un caso así, una pareja compuesta por una mujer cuyo salario ronda los 50.000 euros al año y un hombre que ingresa menos de 27.000. Como no están casados, él puede pedir la ayuda y recibir los 200 euros, aunque los beneficios de su unidad familiar superen con creces los de María y su esposo.

"Genera una situación absurda, ridícula", denuncia la mujer, pues "estar casado o no, para dos parejas en la misma situación, supone una diferencia entre recibir 0 euros o llevarte 400". Desde la Agencia Tributaria no se contempla ninguna situación contradictoria. "La casuística es infinita, pero estos son los criterios establecidos por el decreto y por ellos se rige la Agencia Tributaria", sostienen fuentes de la entidad a 20minutos.

Por otro lado, fuentes del Ministerio de Economía preguntadas por esta circunstancia señalan a este periódico que "si hay algún elemento que se pueda revisar, seguro que Hacienda puede ajustarlo". Se trata, dicen, de una "medida esencial en este conjunto de medidas de política económica para proteger a las familias" en este episodio de inflación, el cual, aseguran, ya está remitiendo".

De todas formas, las ayudas todavía no se están abonando; de hecho, tres meses después de aprobarse la medida no se ha enviado un solo cheque. La posibilidad de solicitarlo permanece vigente hasta el 31 de marzo y la Agencia Tributaria dispondrá de otros tres meses para abonarla a partir de la finalización del plazo de presentación.

La tramitación de la ayuda solo puede realizarse a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria, por lo que nadie podrá hacerlo sin un dispositivo electrónico con conexión a internet. Además, se deberán introducir la Cl@ve PIN, el certificado electrónico o el DNI digital. La ayuda se abonará mediante transferencia bancaria y deberá ser declarada a Hacienda posteriormente.

El Ejecutivo calcula que el cheque (solicitado ya por más de 1,8 millones de personas) podría beneficiar hasta a 4,2 millones de familias, según han confirmado fuentes del Ministerio de Hacienda a este periódico.

Entre ellas están Paula y Marcos (ambos nombres ficticios), una pareja que ronda la treintena y que desde hace tres años comparte un apartamento en Villaverde Bajo (Madrid). Tanto Paula como su novio son biólogos de formación. Ella es doctora en biología molecular, bioquímica y medicina. Él, que aún está acabando la tesis, trabaja "con enfermedades raras", según explican a 20minutos.

En el momento en el que se plantearon solicitar el cheque de 200 euros, ambos estaban empleados. Él cobra "unos 25.000 euros anuales" y ella, que ahora está desempleada, ingresaba en torno a 29.000. Así que Marcos solicitó la ayuda y recibirá previsiblemente los 200 euros, una posibilidad que habría quedado completamente descartada si estuvieran casados o inscritos en el registro de parejas de hecho.

El próximo viernes acabará el plazo para solicitar la ayuda, y la Agencia Tributaria deberá ingresarla entre el 1 de abril y el 30 de junio. Las administraciones cruzarán sus datos para confirmar que el solicitante cumple los requisitos y, de no ser así, el interesado será notificado y podrá alegar en el plazo de diez días.

Los solicitantes pueden consultar desde la web de la Agencia Tributaria (en este enlace) si su solicitud está en "alta" -es decir, que los datos se han enviado correctamente y la solicitud todavía no está aceptada, en "0A" -si la solicitud ha sido aceptada pero está pendiente de revisión-, o en "baja" -si el formulario no se ha rellenado correctamente-.