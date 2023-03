Hace unos días, se hizo evidente la estrecha relación entre Manuel Cortés y Katerina Safarova, quienes, a pesar de que están separados por una valla en Supervivientes, se las ingenian para compartir momentos juntos y dejar entrever la química que hay entre los dos.

Sin embargo, no es la única atracción que siente el hijo de Raquel Bollo en el reality. Durante la celebración del cumpleaños de Katerina, el cantante le ha robado un beso a Adara Molinero. Un gesto que la de Alcobendas le reprochó pero que, posteriormente, dejó pasar.

Todo sucedió cuando los compañeros de Supervivientes le regalaron un pastel a la que fuera tentadora de la primera edición de La isla de las tentaciones para compartir con dos supervivientes. La exconcursante de GH escogió a los hermanos Bollo, es decir, a Manuel y Alma.

Como el resto se quedó sin probar la tarta, Adara le pidió a Manuel que le echase el aliento para 'saborear' el pastel. Un gesto que el artista no desaprovechó. Estando muy cerca de Adara, en vez de lanzarle su aliento, le robó un beso.

La de Alcobendas no daba crédito a lo sucedido. "¡Eh, tú! ¿Pero de qué vas?", le gritó molesta. La respuesta de Manuel fue de hacerse el inocente. "Si no te he hecho nada, ¿qué estas diciendo? ¡Pero si es de cachondeo!", contestó.

Adara no quiso darle más importancia al asunto y dejó estar la situación. No obstante, de lo que no cabe duda es que Manuel Cortés se siente atraído por dos de sus compañeras y, de hecho, existe una cierta complicidad con una de ellas.