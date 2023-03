Jorge Brazález, ganador de 'MasterChef', destapa los secretos del programa: "Te quitan el móvil y la tele"

Jorge Brazález ganó la quinta edición de MasterChef. El joven cocinero, que desde su participación en el talent culinario de La 1 no ha dejado de aparecer en diferentes proyectos de la pequeña pantalla y también de internet, ha destapado algunos de los secretos que se esconden tras el concurso.

Por ejemplo, cómo plantea el programa la entrada de los concursantes en el inicio de las grabaciones. "Nos metieron los 16 ese año allí y te quitan el móvil y la tele", avanzó en el pódcast de Kapra. "Puedes hablar 10 minutos a la semana con altavoz así con alguien que te está escuchando y no puedes contar nada, porque como cada semana se va uno...", detalló.

Sobre el devenir del programa como concurso en sí, asegura: "Es una competición, y en las competiciones a veces te lo ponen más difícil de lo que tú crees para sorprenderte".

¿Y qué pasa cuando acaba de grabarse el programa? "Estás tres meses en la calle, y todavía no se ha visto (refiriéndose a que no se ha emitido), sabiendo que has ganado, pero no puedes decirlo", algo que llevó "fatal".

"Trabajando en El Beso, en la puerta, en Formentera, donde volví a lo mismo que estaba haciendo antes, y ya MasterChef me dijo: 'oye Jorge, si has ganado el programa creemos que no puedes estar trabajando de mojitero, porque no tiene mucha consistencia'", reveló el joven chef entre risas.