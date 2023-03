Los bomberos de Barcelona extinguen con 10 dotaciones un incendio en una nave industrial

Aquesta nit deu dotacions de #BombersBCN hem extingit un incendi en una nau industrial de fabricació de mobles del c. Espronceda, a #SantMartí. El foc no ha afectat a cap nau colindant.



Cap persona ha resultat ferida.



Hi ha col•laborat la @gubbarcelona i el @semgencat. pic.twitter.com/EfA6hjMz38