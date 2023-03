Una historia de amor con parón, un paso por la ruina y una hija que quiere ser actriz: la vida del humorista Carlos Latre

Uno de los rostros más conocidos de la televisión ligados al humor es el de Carlos Latre. El cómico se ha convertido en uno do de los mejores imitadores de España, pero antes de ello comenzó su carrera profesional ligado a los micrófonos radiofónicos de la Cadena SER, 40 principales y Cadena Dial.

En el mundo de la televisión arrancó en un programa de TV3 y un tiempo después llegó su momento gracias a las imitaciones. Hizo de personajes tan conocidos como La pitonisa Lola, Torrente, el rey Juan Carlos I o la duquesa de Alba durante su periplo en Crónicas Marcianas. Esos papeles en el programa de Telecinco le catapultaron a la fama total.

De su aventura profesional nació también su historia de amor. Carlos forjó una bonita amistad en la radio con Yolanda Marcos, su mujer, quien era su jefa y estaba a punto de casarse con otra persona. Sin embargo, poco a poco fue surgiendo la chispa entre ellos y en 2004 se dieron el 'sí, quiero' en la parroquia de Santa María Reina del barrio barcelonés de Pedralbes.

Tres años después de su boda nació su hija Candela, a la que quieren con locura y consideran su "mayor éxito". "Nada importa si ella no está bien. Es un orgullo para nosotros porque es una niña que tiene lo mejor de los dos. Tiene 16 años, aunque ella cree que tiene 25", ha afirmado él sobre la joven, que además tiene claro que quiere ser actriz.

Sin embargo, tras once años de matrimonio, la pareja decidió tomar caminos diferentes en 2015. Cuando parecía que no tenía solución, solo dos años después, Latre confirmó su reconciliación al ser preguntado si tenía novia. "No, tengo mujer", respondió tajante y dejando claro que volvían a estar juntos.

"Estoy felizmente con mi mujer, es la mujer de mi vida. Mi mitad. Es mi muleta, mi apoyo. Somos un gran equipo sentimental y profesional. Hay momentos en los que necesitas hacer un reset, una pareja tiene que ir encajando las piezas mientras sigue evolucionando individualmente para que después haya un nuevo amanecer. La comunicación es vital", explicó.

Carlos Latre y su mujer, Yolanda Marcos. Manuel Queimadelos / GETTY IMAGES

Otro episodio duro en la vida de Carlos Latre tiene que ver con el plano económico. La pareja se quedó prácticamente en la ruina principalmente por "un gran fracaso profesional" cuando acababan de ser padres. "Entré en Cuatro con una serie en la que invertí todo mi dinero y fue un fiasco", ha asegurado.