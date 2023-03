Terelu Campos habla por primera vez del encuentro con su hermano anónimo: "Son las manos de papá"

Por primera vez, Terelu Campos ha hablado de cómo ha sido el encuentro que ha tenido con su hermano secreto por parte de padre, a quien conoció con más de 30 años. La televisiva en su blog de Lecturas ha relatado qué supuso este acontecimiento en su vida y cómo ella y su familia gestionaron este nuevo capítulo.

"Estaba con mi madre en la Semana Santa de Málaga. Nos presentaron a mi hermano viendo las procesiones", ha rememorado la presentadora, quien no sabía nada del encuentro. Lo cierto es que ambos, tanto Terelu como su hermano, estaban nerviosos y, de hecho, apenas pudieron entablar una conversación.

Sin embargo, algo en lo que sí se fijó la televisiva y su madre, María Teresa Campos, fue en el parecido que ese hombre tenía con su padre. "'Mamá, ¿te has fijado en algo?'. Dijimos las dos a la vez: 'en las manos'. Le dije; 'sí, son las manos de papá'", ha recordado la colaboradora de Sálvame sobre aquel momento.

Después del encuentro, madre e hija volvieron a su vida normal en Madrid. No obstante, Terelu no podía evitar pensar en que ella y su hermana, Carmen Borrego, podrían ayudar a que su hermano supiera cuál era su identidad. En palabras de la televisiva, su madre fue la primera en apoyar su idea, pero la pareja de José Carlos Bernal no estaba tan de acuerdo.

"No fue fácil tomar la decisión de hacernos las pruebas de ADN. Mi hermana, al principio tuvo sus reticencias", ha confesado. Lo que echaba para atrás a Carmen era si saber esa verdad implicaría la exhumación de su padre.

Sin embargo, la realidad era otra: bastaba con unas pruebas de sangre para saber la compatibilidad de su ADN. "Simplemente con nuestra sangre, la de él y la de nuestras madres era la forma más segura de saber la verdad", ha expuesto Terelu.

Después de someterse a las pruebas y tras un mes de espera, por fin llegaron los resultados. "Cuando esas pruebas dieron un 98,9% 0 99,8%, porque me baila la cifra, fue un sentimiento muy especial", ha desvelado la colaboradora, quien sentía una gran satisfacción por "haber contribuido al derecho que todo ser humano tiene de saber de dónde viene y cuál es su familia genética y biológica".

La televisiva descubrió a sus 30 años que tenía un hermano un año mayor que ella. Aunque siente un gran cariño por él, la realidad es que no puede quererlo como a su hermana. "Durante más de treinta años no le he conocido, ni hemos convivido, ni hemos tenido relación con él", ha explicado Terelu, quien, además, ha añadido que él entendía esta postura.

La colaboradora de Sálvame reconoció que "los hijos tenemos que contribuir a restituir lo que nuestros padres han podido hacer mal en un momento de su vida". Además de agradecer a su madre por mostrarle su apoyo en un momento tan delicado de su vida, también aprovechó la ocasión para mandarle un mensaje a Anabel Pantoja.

La sobrina de Isabel Pantoja también está pasando por una situación similar a la que vivió Terelu, pues Luis, alias Pinocho, quien asegura que es hermano de la influencer. "No vivas con la duda. Si de verdad es hijo de tu padre, tienes derecho a saberlo. Si es un farsante también tienes derecho a saberlo, Anabel. Tú y todo el mundo", ha zanjado la colaboradora.