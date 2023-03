El DJ y productor musical Diplo reconoce que tuvo un encuentro íntimo con un hombre, aunque no se considera homosexual

Una de las razones por las que hace falta un mínimo de educación sexual es para no decir ciertas frases sin sentido alguno en uno de los podcast más escuchados del mundo. Es lo que le ha ocurrido a Diplo, productor y DJ musical que, en una conversación con Emily Ratajkowski, ha confesado que ha tenido un encuentro íntimo con otro hombre... pero que eso no le hace gay.

Thomas Wesley Pentz, el verdadero nombre de este colaborador de grandes de la industria como Madonna, M.I.A., Sia, Justin Bieber, Beyoncé y varios más, ha sido el último invitado a High Low With EmRata y, en un momento dado, explicaba que no sentía necesidad de ponerle una etiqueta a su sexualidad.

"Estoy bastante seguro de que un hombre me hizo una mamada hace algún tiempo", ha reconocido Diplo, de 44 años, añadiendo después: "No sé, no creo que sea algo gay a menos que se haga contacto visual mientras va sucediendo el sexo oral. Que te lo hagan a ti no es algo gay".

"Eso es algo que solo un hombre hetero podría decir", ha respondido Ratajkowski, si bien lo que está definiendo Diplo es algo tan sencillo como la bisexualidad, puesto que tras la respuesta de Emily añadía: "Creo que la mejor respuesta que tengo es que no soy no gay. Hay un par de chicos con los que podría salir, como compañeros de vida. Me considero alguien que le hace caso a sus vibras".

Todo ello provenía de un momento anterior en el que la conductora del podcast le ha preguntado por sus preferencias sexuales y Diplo había hablado sobre cómo en su pestaña Para ti de TikTok cada vez le salen más hombres cortando leña.

"Tal vez [me gustan]. Los leñadores son un poco sexis. Quiero decir, son atractivos, pero no sé si eso será lo que me llevará totalmente al lado gay. No quiero definir si soy gay, pero creo que la mejor respuesta que tengo es que no lo soy. No soy gay", ha añadido, incluyendo después unas palabras sobre su educación.

diplo i have autism and wont make eye contact with you fyi pic.twitter.com/9gVqXWuJmK — all of garden (@CyberBully92) March 14, 2023

"Lo cierto es que no suelo estar tan excitado por un hombre. Incluso había niños homosexuales en mi escuela y primos homosexuales o lo que sea, pero era diferente de lo que es ahora. Pensé que era raro ser gay", ha afirmado.

Como era de esperar, las redes se han dado brío tanto en bromear sobre las palabras de Diplo como en intentar hacerle entender que, obviamente, sí es algo homosexual y que no pasa absolutamente nada por ponerle la etiqueta bisexual cuando es algo tan evidente. Aún así, cada persona tiene que sentirse a gusto para poder dar ese paso y Diplo, por educación o por constructo social, aún no quiere darlo.