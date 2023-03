La ceremonia de salvación de 'Supervivientes' revela qué nominado sigue en el concurso

Como cada martes en Tierra de nadie, Laura Madrueño lleva a cabo la ceremonia de salvación en Honduras. Esta semana, los concursantes nominados que se subieron al trampolín fueron Diego Pérez, Gema Aldón, Sergio Garrido y Artùr Dainese.

La presentadora de Cayos Cochinos mantuvo la tensión desde el inicio de la ceremonia. Gema Aldón fue la primera en comentar sus expectativas: "Si me salvo vería que España está conmigo y que tengo apoyo fuera".

Sergio Garrido se sinceró desde la plataforma. "Me ha sentado mal la nominación y he pasado una semana dura. Si tuviera apoyo fuera, me daría mucho ánimo y fuerzas", declaró.

Tras lanzar al agua a Sergio y, más tarde, a Artùr, la cosa quedó entre Diego y Gema. "Gema ha tenido suerte en las pruebas esta noche, pero la suerte es caprichosa", declaró Madrueño. Tras ello, arrojó a Gema al agua, quedando así Diego Pérez salvado de la nominación por segunda semana consecutiva.