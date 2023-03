Sergio, en ‘First Dates’: "Empecé a ser un zorrón por intentar arreglar problemas que había dejado con mi ex"

"Una primera cita es un poco como una novela, nunca sabrás si te gustará o no del todo hasta que no te atrevas a leerla", comentó Carlos Sobera antes de la cita en First Dates de este martes entre Sergio y Manel.

El primero en llegar fue el mallorquín, que reconoció en su presentación que "empecé a ser un zorrón por intentar arreglar problemas que había dejado con mi ex".

"Pero era uno sin cabeza, ahora sigo siéndolo, pero con cabeza", admitió el comunicador. "Es mi primera cita a ciegas y tengo la esperanza de encontrarme a un tipo divertido", añadió.

Su cita fue Manel: "El 90% de mis amigos son autónomos, están casados y tienen hijos. Amigos homosexuales tengo pocos, porque el resto son heterosexuales que conozco de toda la vida", comentó en su presentación.

Manel y Sergio, en ‘First Dates’. MEDIASET

Tras conocerse en la barra del local de Cuatro, ambos pasaron a la mesa para cenar y conocerse un poco más. Allí hablaron de sus aficiones y Manel le contó a Sergio que iba al gimnasio todos los días y que era un poco friki de las consolas.

El mallorquín coincidió con su cita en que también hacía deporte: "Lo hago con un entrenador personal que es un amigo", pero la explicación no convenció a Manel: "Me fijo más en chicos más delgados, rubios y con fisionomía nórdica".

Sergio y Manel, en ‘First Dates’. MEDIASET

Ambos pasaron al privado para tomarse el postre, donde Sergio tomó la iniciativa y besó a su cita. "¡Mi madre me mata!", exclamó el barcelonés entre risas.

Al final, Sergio sí que quiso tener una segunda cita con Manel porque "se me ha hecho una velada muy corta y me lo he pasado muy bien". El barcelonés, en cambio, lo descartó, y prefirió quedar como amigos: "No es mi tipo".